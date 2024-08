SPÖ-Abgeordnete Duzdar: „Die ÖVP missbraucht den ORF für ihren Wahlkampf“

Muna Duzdar

Es geht darum, für die Partei viele Stimmen zu gewinnen. Jede Vorzugsstimme für mich ist eine Stimme für die SPÖ. Ich bin eine Politikerin mit Regierungserfahrung, gleichzeitig erlebe ich als Anwältin täglich die Herausforderungen in der Gesellschaft und wie Gesetze in der Praxis wirken und was sie für Menschen bedeuten.