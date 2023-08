Muna Duzdar: „Das Kind muss nicht mir alleine gehören“

„Ich hatte mich schon vor fünf Jahren mit dem Gedanken getragen, ein Pflegekind aufzunehmen, weil ich mitbekam, wie viele Babys und Kleinkinder aus schwierigsten Verhältnissen ein zu Hause suchen.“ Sie absolvierte den zehnmonatigen Vorbereitungskurs. Doch noch gingen die politische Arbeit und die Gründung der eigenen Kanzlei vor. „Die Vorstellung, Pflegemutter zu werden, blieb in meinem Hinterkopf.“ Im Herbst 2022 wandte sie sich dann erneut an das Wiener Kinder- und Jugendamt (MA 11) - und es ging Schlag auf Schlag. Nach einem finalen Check ihrer Lebensumstände bekam Duzdar ihr Baby - zum frühestmöglichen Zeitpunkt, den sie bei dem Jugendamt angegeben hatte. „Die Krankenschwester wartete schon und drückte mir das eingewickelte Baby in die Hand. Ich bleib zwei Tage mit ihm im Spital und war einfach nur überwältigt. Ich dachte mir, so muss sich das nach einer Geburt anfühlen.“

Das Kind musste weder auf Alkohol- noch auf Drogen-Entzug. Ein solches Pflegekind hatte Duzdar im Vorfeld ausgeschlossen. „Eine mögliche Behinderung des Kindes traute ich mir als berufstätige Alleinzerzieherin einfach nicht zu.“ Die rumänische Nationalität des Pflegesohnes fand sie reizvoll. Duzdar hat selbst palästinensischen Migrationshintergrund. „Ich möchte die Herkunft des Kindes nicht verschleiern, sondern ihn an seine Identität heranführen. Er muss nicht mir allein gehören.“ Den Kontakt zur Mutter sucht sie, „auch, um Fotos für später zu machen“. Er kam noch nicht zu Stande. Auch zu den ebenfalls noch sehr jungen Halbgeschwistern will Duzdar Kontakt aufbauen. Sie stammen von derselben Mutter und wohnen bei anderen Pflegefamilien in Wien.