Eras Tour: Susanne Kraus-Winkler und die „Swiftonomics“

Susanne Kraus-Winkler

Ja, Kärnten braucht sicher neue Infrastrukturinvestitionen um in Zukunft touristisch weiter erfolgreich zu sein. Es hat sich halt viel verändert in den letzten 5-10 Jahren, vor allem die Gäste der Generationen X,Y,Z haben ein neues Verständnis von Urlaub und Freizeitgestaltung. Kärnten hat viele Potenziale aber auch viele Herausforderungen in diesem Zusammenhang. So viel ich weiß, startet diese Zukunftsdiskussion in Kärnten gerade🤗