Susanne Raab im Chat: „Sie sind aber hartnäckig🙃“

Susanne Raab

Ich nehme an, Sie sprechen die Debatte auf EU-Ebene an? Da begrüße ich, dass wir eine Einigung auf Mindeststandards im Gewaltschutz erreicht haben. Österreich war im Gewaltschutz immer Vorreiter und Kollegin Alma Zadić hat das stellvertretend für uns als Regierungsteam in der EU gut verhandelt.