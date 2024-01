Claudia Plakolm im Chat: Müssen Frauen immer „Ja“ sagen?

Claudia Plakolm

Mir ist es in meinem Job wichtig, viel im Gespräch mit den Leuten & unterwegs zu sein, dazu stehe ich. Die vielen Termine, Veranstaltungen & Betriebsbesuche in allen Bundesländern schlagen sich natürlich auch in den Kilometern nieder. Klar, ich könnte auch nur im Büro & in Verhandlungen in Wien sitzen, aber das ist nicht mein Verständnis von Politik. Ich will aus erster Hand wissen, was die Leute denken, wie‘s ihnen geht.