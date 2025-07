Country is cool again: Road Chicks bringen Live-Sound auf Events

Auftritt beim PURA VIDA Sommernachtsfestival

Am 21. August 2025 bringen die Road Chicks ihr bewährtes musikalisches Repertoire nach Kitzbühel zum PURA VIDA Sommernachtsfestival: Mit einer spontanen Songauswahl, die auf die Bedürfnisse des Publikums angepasst wird, sorgen Alina Mahrhofer und Michi Berchtold für bewegende Country-Pop-Momente in der Innenstadt. Unter dem Motto „Country Night“ entfachen Country-Bands und begeisterte Line Dancer eine unvergessliche Atmosphäre in den Gassen von Kitzbühel.