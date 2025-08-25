Erfahrungsbericht: Closer Campus schafft neue Perspektiven im Vertrieb
Der Wunsch nach mehr Freiheit im Beruf ist so groß wie nie – viele wollen raus aus dem starren Nine-to-five-Rhythmus und rein in eine flexible, ortsunabhängige Karriere. Im digitalen Vertrieb bieten sich dafür beste Chancen. Christoph Kauf hat mit dem Closer Campus ein Ausbildungs- und Jobvermittlungsprogramm geschaffen, das Theorie, Praxis und direkten Berufseinstieg miteinander verbindet und so den Weg in einen gefragten Zukunftsberuf ebnet.
Wie kann ich flexibel und ortsunabhängig arbeiten?
Immer mehr Menschen suchen einen beruflichen Neustart – fernab von starren Nine-to-five-Jobs, langen Pendelwegen und geringen Aufstiegschancen. Der digitale Vertrieb gilt als einer der wachstumsstärksten Bereiche, bietet ortsunabhängige Arbeitsmöglichkeiten und attraktive Verdienstchancen. Mit dem Closer Campus hat Vertriebsexperte Christoph Kauf eine Ausbildungsplattform entwickelt, die praxisnahes Lernen mit direkter Jobvermittlung verbindet.
Christoph Kaufs Ausbildung und Jobvermittlung für Closer
Das Konzept von Christoph Kaufs Closer Campus kombiniert theoretische Inhalte mit sofortiger Umsetzung in realen Verkaufsgesprächen. In klar strukturierten Modulen lernen Teilnehmer alle Schritte des High-Ticket-Closings, von Gesprächseröffnung über strategisches Setting bis zum Vertragsabschluss. „Unser Ziel ist, dass jeder Teilnehmer am Ende nicht nur versteht, wie Verkauf funktioniert, sondern es bereits dutzendfach in echten Gesprächen angewendet hat“, so Christoph Kauf. Durch Kooperationen mit Unternehmen im DACH-Raum profitieren Absolventen des Closer Campus von vorqualifizierten Leads und etablierten Vertriebsprozessen.
Erfolgsgeschichte von Jonas S.: Finanzielle Freiheit durch Closer Campus
Jonas S., 39, aus Hamburg, erfuhr über einen Zeitungsartikel vom Closer Campus. Damals steckte er in einem klassischen Bürojob fest – 9-17 Uhr, lange Arbeitswege, wenig Flexibilität. „Ich wollte einfach mehr zeitliche Freiheit, örtliche Unabhängigkeit und eine bessere finanzielle Perspektive“, erzählt er: „Heute arbeite ich vollständig remote, verbringe mehr Zeit mit meiner Familie und kann mir Anschaffungen leisten, die früher nicht möglich waren.“
Erfolgsgeschichte von Alex C.: Von Skepsis zu Begeisterung
Auch Alex C., 50 Jahre und dreifacher Familienvater, war zunächst skeptisch. „Ich dachte bei Closer Campus zuerst wieder an irgendeinen Internet-Betrug, bis ich es ausprobiert habe“, sagt er. Nach einem ausführlichen Erstgespräch überzeugten ihn die Transparenz und die Fülle an Informationen, die er vorab erhielt. „Man bekommt eine strukturierte Einschulung, ein Skript, liest es am Telefon vor und fertig. Keine Vorerfahrung nötig, kein Improvisieren. Fragen wurden immer schnell beantwortet, oft sogar direkt von Christoph Kauf.“ Heute verdient er doppelt so viel wie zuvor in seinem Hauptjob. „Die paar Urlaube mehr im Jahr sind ganz klar Chris zu verdanken.“