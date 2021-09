„Regenerative Landwirtschaft hat großes Potenzial“

Johannes Mühl bekommt eine Prämie für jede Tonne CO2, die in seinen Ackerböden gebunden ist. Doch für ihn steht die Erzeugung „nährstoffreicher und gesunder Lebensmittel“ im Vordergrund. Was nicht ganz einfach ist: „Es ist ein Herantasten an jene Methoden, die funktionieren. Das ist mit einem hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden, aber ich denke, dass die regenerative Landwirtschaft großes Potenzial hat.“ So will Mühl auf seinen Feldern ohne Pflug auskommen, damit das Bodenleben nicht zu stark durchmischt wird. In den oberen Schichten leben nämlich Lebewesen, die Sauerstoff benötigen, in den unteren hingegen jene, die keinen Sauerstoff brauchen. „Traditionelle Geräte können meistens nicht eingesetzt werden“, sagt Mühl.