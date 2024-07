Schlafende Tumorzellen detektieren

Die aktuelle Statistik spricht Bände: 2022 wurde in Österreich bei 20.683 Frauen und 24.081 Männern Krebs festgestellt.

Die häufigsten Diagnosen waren dabei bei Frauen bösartige Tumore der Brust (6096 Fälle) und bei Männern bösartige Tumore der Prostata (7000 Fälle). An dritter Stelle liegt Lungenkrebs. Zwar werden die Behandlungsmethoden laufend besser, dennoch bleibt bei allen Tumorerkrankungen die Gefahr der Metastasierung. Im Wissenschaftstalk „Spontan gefragt“ begrüßt Moderator Markus Hengstschläger die Pharmazeutin Juliane Winkler, die an diesem Thema forscht, und die Schauspielerin und Kabarettistin Andrea Händler, die selbst schon die Diagnose Krebs erhalten hat. „In deinem Projekt widmest du dich der Metastasierung bei Brustkrebs, setzt dabei aber auch künstliche Intelligenz ein“, beginnt Markus Hengstschläger das Gespräch. „Wie kann man sich das vorstellen?“

Wenn Frauen die Diagnose Brustkrebs erhalten, könne man nicht davon ausgehen, dass sich alle Tumore gleich verhalten, entgegnet die Pharmazeutin. „Jeder Tumor ist unterschiedlich, selbst innerhalb des Tumors gibt es verschiedene Zellen, die auch verschiedene Funktionen ausüben und dadurch stärker oder schwächer zur Metastasierung neigen.“ In ihrer Forschung gehe es darum, was metastasierte Zellen von Zellen des Primärtumors unterscheide und wie sie gesundes Gewebe verändern können. „Deshalb schauen wir uns alle Tumorzellen auf Einzelzellniveau an, welche Eigenschaften und Genprofile sie und auch ihre Umgebung haben“, so Winkler. „Dabei führen wir verschiedene Modalitäten zusammen – und da so sehr viele Informationen zusammenkommen, setzen wir KI ein, um diese auszuwerten.“

Andrea Händler will es genauer wissen: „Erforscht ihr das sozusagen am lebenden Objekt?“ Die Wissenschafterin verneint. „Wir haben eine Kooperation mit einer Pathologin, von der wir Gewebeproben der Primärtumore, aber auch der Metastasen zur Verfügung gestellt bekommen“, so Juliane Winkler. „Nur so sind wirklich Vergleiche möglich.“ Zeitgleich gebe es auch Versuche an Mäusen, denen ein Stück des Brusttumors implantiert werde, um den gesamten Prozess der Metastasierung abzubilden. Markus Hengstschläger fragt, ob die Forschung auf die Entwicklung von Medikamenten gegen Brustkrebs abzielt. „Es wird sehr schwierig, für die unterschiedlichen Eigenschaften des Krebses ein Medikament zu finden“, entgegnet die Pharmazeutin. „Aber wir hoffen, Gemeinsamkeiten zu finden, die die Tumorzellen als Strategien verwenden, um sich in bislang gesundem Gewebe wohlzufühlen.“