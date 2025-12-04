Den sozialen Fähigkeiten auf der Spur

Über die sozialen Fähigkeiten von Hunden sind oft sogar ihre Besitzer*innen erstaunt. Die Tiere nehmen deren Gefühlslage mit feinen Antennen wahr, kuscheln sich zu ihnen, wenn es den Menschen nicht gut geht, oder gehen ihnen aus dem Weg, wenn sie merken, dass diese grantig sind. „Hunde können unser Verhalten gut interpretieren und reagieren schnell darauf“, weiß Markus Hengstschläger aus eigener Erfahrung. „Warum haben Hunde und Menschen trotz unterschiedlicher Evolutionsgeschichte ähnliche soziale Fähigkeiten entwickelt?“ Genau das versuche sie herauszufinden, antwortet Magdalena Boch. „Im Zuge meines PhD habe ich erforscht, ob diese ähnlichen Fähigkeiten im Gehirn auf gleiche Weise zustande kommen“, erzählt die Neurowissenschafterin. Warum in diesem Zusammenhang gerade Hunde so interessant seien, will Martina Salomon wissen. „Wir sind einen Teil unserer Evolution gemeinsam gegangen“, erwidert Magdalena Boch. „Das nennt man konvergente Evolution: Menschen und Hunde sind nicht nahe verwandt, haben aber aufgrund ähnlicher Umweltanforderungen ähnliche Fähigkeiten entwickelt.“ „Du wendest dabei bildgebende Verfahren an“, sagt Markus Hengstschläger. „Wie kann man sich das vorstellen?“ Da muss Magdalena Boch ein wenig ausholen. Sie erzählt, dass Hundetrainer*innen ein Programm entwickelt haben, in dem die Tiere Schritt für Schritt an die Sache herangeführt werden, denn sie müssen lernen, sich auf eine Art Bahre zu legen, damit sie in das MRT geschoben werden können. „Während der Messung dürfen sie den Kopf nicht bewegen, das wäre ein Ausschlusskriterium“, erklärt die Neurowissenschafterin. „Das Geheimnis ist, dass man sich Zeit lässt und das Training individuell an den Hund anpasst.“ Der Erfolg gibt dem Team recht: Die Hunde, die für das Forschungsprojekt trainiert wurden, bewegten sich für die Dauer der Untersuchung, die zwischen fünf und acht Minuten liegt, nur wenige Millimeter.