Innovativen Ideen rasch zur Umsetzung verhelfen

Vor zehn Jahren wurde das WU Entrepreneurship Center gegründet. Wie kam es dazu?

Rudolf Dömötör: An der WU startete 2002 ein Lehrstuhl für Entrepreneurship, der sehr gut angenommen wurde. Pro Semester bewarben sich 300 bis 400 Studierende, es gab aber nur 60 bis 70 Studienplätze. Da fragte sich die WU, was man noch zu Entrepreneurship und Unternehmertum tun kann. So entstand die Idee, ein Kompetenzzentrum zu gründen. Das Ziel lag auf Awareness. Wir wollten sehen, wie viele Studierende von einer Karriere als Unternehmer*innen träumen, und die Zahl derer, die es anstreben, erhöhen. Zu Beginn haben wir Veranstaltungen organisiert, wo Gründer*innen ihre Geschichte erzählten und als Role Models fungierten. Zusätzlich haben wir Workshops angeboten, die die Aufgabe hatten, Entrepreneur-Skills zu trainieren – also wie man von einer Idee zu einem Geschäftsmodell kommt oder Geschäftsideen gut präsentieren kann. Der nächste große Entwicklungsschritt folgte 2020, als wir mit einem eigenen Inkubationsprogramm starteten: Die Startup League unterstützt Early-Stage-Teams konkret dabei, wie sie ihre Projekte weiterbringen können. Bisher haben wir 75 Interessierte individuell begleitet, und die Hälfte von ihnen hat tatsächlich gegründet, was eine sehr gute Quote ist. Heuer haben wir mit dem Launch von WU Ignite Ventures unser Portfolio noch einmal erweitert. Durch diese Beteiligungsgesellschaft können wir WU-Start-ups auch finanziell unterstützen und ihnen Rückenwind geben. Aber natürlich versuchen wir zusätzlich, ihnen durch unsere Netzwerke zu helfen, damit sie wirklich erfolgreich werden.

Das bedeutet, dass sich nur Start-ups an Sie wenden können, die von Studierenden der WU ausgehen?

Dömötör: Ja und nein. Wir investieren in Start-ups, von denen eine/r der Mitgründer*innen einen WU-Bezug hat. Diese Person muss zumindest 25 Prozent der Anteile halten. Das gilt allerdings nur für das Investment, alle anderen Formate stehen jedem Gründungswilligen offen.

Arbeiten Sie auch mit anderen Entrepreneurship-Zentren zusammen?

Dömötör: Bereits vor dem Launch des WU Entrepreneurship Center haben wir das ECN, das Entrepreneurship Center Network, ins Leben gerufen, das mittlerweile 36 Universitäten und Fachhochschulen aus ganz Österreich umfasst und von der Wirtschaftsuniversität Wien koordiniert wird. Im Zuge dessen haben wir uniübergreifende Programme gestartet: Das beste Beispiel ist die Entrepreneurship Avenue, die wir im Jahr 2014 zum ersten Mal abgehalten haben. Das ist eine der größten Entrepreneurship-Eventreihen für Studierende in ganz Europa mit 1500 bis 2000 Teilnehmer*innen jährlich. In diesem Programm begleiten wir 50 bis 60 studentische Start-up-Teams pro Jahr.