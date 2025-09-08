Von Pionierinnen und Expertinnen

Als Rosa Kerschbaumer- Putjata am 2. April 1889 das Podium betritt, herrscht im Saal absolute Stille. Ihre Re- de wird von den Zuhörerinnen mit Spannung erwartet. Denn es geht um die Frage, ob Frauen in Österreich zum Medizinstudium zugelassen werden sollen – etwas, das ihnen bis dato verwehrt geblieben war. Rosa Kerschbaumer-Putjata weiß, wovon sie spricht. Die resolute Frau absolvierte ihr Medizinstudium in Bern und lernte danach beim renommierten Ophthalmologen Ferdinand von Arlt, dem Leiter der Universitäts-Augenklinik in Wien. Doch trotz ihrer guten Ausbildung darf sie in Wien nicht ordinieren. Daran ändert auch ihre Heirat mit dem Augenarzt Friedrich Kerschbaumer nichts – und auch nicht, als das Ehepaar gemeinsam in Salzburg eine Augenklinik gründet. Rosa Kerschbaumer- Putjata darf ihrem Mann, zumindest offiziell, nur assistieren. In ihrer Rede vor dem Verein für erweiterte Frauenbildung bringt die Ärztin ihre Argumente gleich auf den Punkt: „Einer der beliebtesten Einwände besteht in der Behauptung, dass es der Frau überhaupt an der geistigen Befähigung zum Studium fehle“, sagt sie. „Seitdem aber die Wissenschaft gelehrt hat, dass die Intelligenz nicht vom Gewichte des Gehirns abhängt und die weiblichen Ärzte in allen Ländern der Welt überraschende Erfolge aufweisen, beginnt dieser Einwand zu verstummen.“ Abschließend appelliert Rosa Kerschbaumer noch an die Zuhörerinnen, ihre Bemühungen um ein Frauenstudium nicht aufzugeben. Auch sie persönlich kämpft weiter – 1890 wird der Augenärztin schließlich von Kaiser Franz Joseph eine Ausnahmegenehmigung erteilt, sodass Rosa Kerschbaumer-Putjata die erste anerkannte Ärztin der Habsburgermonarchie war.