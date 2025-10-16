Vor den Vorhang holen

Die Gleichstellung ist ein wichtiger verfassungs- rechtlicher Baustein einer demokratischen Gesellschaft, der auch für Wissenschaft und Forschung gelten muss – doch Parität ist in Österreich noch lange nicht erreicht. Obwohl in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht wurden, sind hierzulande nur rund 25 Prozent der Wissenschaftler weiblich. Und doch steht Österreich damit weitaus besser da als so viele andere Länder der Welt.

Hier setzt das Programm „For Women in Science“ an, das im Jahr 1998 von der L’Oréal Fondation und der UNESCO ins Leben gerufen wurde. Unter dem Leitspruch „Die Welt braucht Wissenschaft – und die Wissenschaft braucht Frauen“ werden exzellente Forscherinnen gefördert. Weltweit wurden seither bereits 4400 Wissenschaftlerinnen Preise und Stipendien verliehen. Sieben von ihnen erhielten später sogar den Nobelpreis.

Seit 2007 ist „For Women in Science“ auch in Österreich etabliert und wird von der L’Oréal Fondation in Kooperation mit der österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) ausgerichtet. Am 7. Oktober wurden die diesjährigen Preisträgerinnen in Wien gewürdigt. Sie zeigen eindrucksvoll die Vielfalt wissenschaftlicher Exzellenz. „For Women in Science ist weit mehr als ein Förderpreis“, betont Edzard Meenen, Country Coordinator & Market Director Consumer Products, L’Oréal Österreich. „Wir möchten mit dieser Initiative jungen Forscherinnen Türen öffnen, Hindernisse abbauen und ihnen die Sichtbarkeit geben, die sie verdienen – denn davon profitiert am Ende die gesamte Wissenschaft.“