Corona-Gurgeltests: Der Streit der Millionäre

Drei Jahre später will der eine Millionär dem anderen im juristischen Sinn an die Gurgel. Steininger zeigte Putz wegen Untreue bei der Staatsanwaltschaft Wien an. Dieser ortet einen Rachefeldzug und weist alle Vorwürfe zurück. Für die meisten ist die Corona-Pandemie zu Ende, für die Lead-Horizon-Gründer findet sie vor Gericht eine Fortsetzung. Bisher schwieg Michael Putz. Gegenüber profil und „Kurier“ gab er nun erstmals Auskunft über die Fehde. Christoph Steininger wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Bevor Michael Putz und Christoph Steininger im Frühjahr 2020 anfingen, Speichel zu Geld zu machen, gingen sie im Wiener Prater laufen. Notgedrungen. Treffen im Büro waren aufgrund der Corona-Bestimmungen verboten, und so absolvierten sie ihren Kennenlerntermin joggend. Es funkte. Schon am Ende ihrer Laufstrecke hatten der Unternehmensberater und der Virologe der Medizinischen Universität Wien eine Geschäftsbeziehung vereinbart, die beide zu Millionären machen sollte. Ihr Erfolgsprodukt besteht aus einem Proberöhrchen, einer Plastikkapsel mit Lösungsflüssigkeit, einem Transferröhrchen, einem Stück Zellstoff und einem Schutzbeutel, alles verpackt in einer türkis-blauen Schachtel: der PCR-Gurgeltest zur Entdeckung einer SARS-CoV-2-Infektion des Wiener Start-ups Lead Horizon.

Michael Putz, 46, stammt aus Bad Ischl und war schon immer erfinderisch. In jungen Jahren entwarf er einen Kleiderbügel mit integriertem Schuhlöffel. An der Wirtschaftsuniversität Wien studierte er einige Semester lang BWL und spezialisierte sich auf Entrepreneurship und Innovation. Im Jahr 2006 gründete er das Consulting-Unternehmen Lead Innovation. Im Lauf der Firmengeschichte habe man etwa 300 Innovationen hervorgebracht, sagt er. Zu den Kunden zählen so unterschiedliche Betriebe wie der Gartengerätehersteller Gardena, der Zeiss-Konzern oder das Wiener Krankenhaus der Barmherzigen Brüder – und auch Betriebe aus der Medizinprodukte-Branche.

Im ersten Lockdown war Putz zum Nichtstun verdammt. Als ihm seine Frau ein Video über Massentestungen in Asien zeigte, beschloss er, ins Corona-Business einzusteigen. In den wilden Tagen der Pandemie war Geschwindigkeit entscheidend. Projekte zur Entwicklung von Coronatests gab es viele. Putz brachte sie rasch zur Marktreife. Er setzte früh auf die im Vergleich zu Wattestäbchen-Abstrichen angenehmere Gurgel-Methode. Die notwendige Software zur Abwicklung kaufte er zu. Einer der ersten Abnehmer war das Innenministerium unter dem damaligen Ressortchef Karl Nehammer, das PCR-Tests für die Polizei benötigte.

Gesucht: Testimonial

Zur Bewerbung seines Produkts suchte Putz ein Testimonial und fand es in Professor Christoph Steininger. Der Virologe war einer der ersten Ärzte, der es mit eloquenten Auftritten im Fernsehen zu Prominenz brachte. Im Mai 2020 beteiligte Putz Steininger mit 25 Prozent an der Lead Horizon und machte ihn zum Co-Geschäftsführer.

Der Virologe, 49, stellt die Geschäftsbeziehung in Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft anders da. Demnach habe er den Gurgeltest federführend entwickelt. Verdient haben beide gut. Am Höhepunkt bezog Steininger – neben seiner Tätigkeit als Arzt – eine monatliche Gage von 10.000 Euro, Putz gönnte sich 20.000 Euro als Geschäftsführergehalt. Die Aufgabenteilung war klar: Kaufmann Putz kümmerte sich ums Business, Virologe Steininger war für Produktsicherheit, Werbung und PR zuständig. Der Umsatz vermehrte sich.

Anfang Jänner 2021 stieg er sprunghaft an. Lead Horizon wurde – als Subunternehmer der Lifebrain-Group – Partner beim „Alles gurgelt!“-Projekt von Stadt Wien und Wirtschaftskammer. Die von Lead Horizon gelieferten Tests wurden über Bipa-Filialen gratis vertrieben und konnten von den Anwendern in Billa-Märkten, Tankstellen und Bahnhöfen abgegeben werden. Die Auswertung der Tests erfolgte in den Großlabors von Lifebrain in Wien-Penzing. Insgesamt wurden allein in Wien 48 Millionen Gurgeltests durchgeführt.