Umweltministerin Leonore Gewessler und die Bundesregierung brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Klage wegen „Untätigkeit in der Klimapolitik“ wurde nicht gegen sie eingebracht, sondern gegen die französische Regierung, und zwar von der Kommune Grande-Synthe, die sich vom Klimawandel besonders stark betroffen sieht. Die zehn Anrainer-Gemeinden des Neusiedlersees hätten allen Grund, eine gleichlautende Klage zu erheben, doch das ist hierzulande nicht vorgesehen. Wenn der See vertrocknet, ist das Pech, aber niemandes Verantwortung.

Noch etwas, wovon Sie bisher höchstwahrscheinlich nichts gehört haben, ist der NEKP. Hinter der Abkürzung verbirgt sich der „Nationale Energie- und Klimaplan“, eine Art Vorhabensbericht, den jedes EU-Mitglied der Europäischen Kommission vorlegen muss. Der NEKP soll darlegen, wie eine Regierung die Pariser Klimaziele zu erreichen gedenkt. Dazu empfiehlt die EU, eine „frühzeitige und inklusive Teilnahme“ der Öffentlichkeit, „deren Meinung eingeholt werden muss, solange alle Optionen noch offen sind“.

Das bedeutet: Wir alle, die Bürgerinnen und Bürger der Republik, sollen Gelegenheit bekommen, öffentlich darüber zu diskutieren, mit welchen Maßnahmen unser Land die Pariser Klimaziele erreichen soll. Bisher beschränkt sich die Teilnahme der Öffentlichkeit auf die Abhaltung eines Klimarates mit insgesamt 84 Personen im ersten Halbjahr 2022. Die Frist für die Abgabe des NEKP ist der 30. Juni.

profil berichtet in dieser Ausgabe, dass in Gewesslers Klimaschutzministerium bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannte Ideen gewälzt werden: Auf einem als „vertraulich“ gekennzeichneten Papier sind Maßnahmen aufgelistet wie etwa ein Aus für Verbrennermotoren bereits ab 2027, ein autofreier Tag pro Monat oder ein Tempolimit von 90 km/h auf Landstraßen. Alles viel zu radikal, meinen Sie? Wir sollten es so betrachten: Es ist die Aufgabe der Regierung, einen Plan vorzulegen, wie die Emissionen auf den vereinbarten Wert gesenkt werden können. Wer die Vorschläge falsch findet, soll Gegenvorschläge machen. Bloß: Bisher läuft die Sache so, dass die Öffentlichkeit von den Ideen, wie die Ziele tatsächlich erreicht werden könnten, ganz einfach zu wenig erfährt.