Die Rosebar Centrala: Ein Herz fürs Hirn

Die Begriffe „Essengehen“ und „Brigittenau“ verbinden die meisten Wiener Foodies wahrscheinlich mit dem in der Wallensteinstraße ansässigen Gourmettempel Mraz und Sohn. Bisher! Denn nur ein paar Meter weiter, in der Rauscherstraße, haben Aleksandra Szwarc und Nadim Amin ihre Rosebar Centrala eröffnet – und die dürfte wohl schon recht vielen Gastro-Interessierten in dieser Stadt ein Begriff sein.

Bei der Auswahl der (tendenziell osteuropäisch angehauchten) Speisen heißt es erst einmal back to school: Es gibt keine Menükarte, die einzelnen Gerichte sind mit Kreide auf eine Tafel geschrieben, diese hängt hoch oben im Lokal. Der Blickfang ist aber ohnehin die Bar: sehr viel Metall, dazu eine Batterie an Weinflaschen – dezent klinisch das Ganze. An der Bar-Front ist sehr häufig das Wort „Ja“ eingraviert. Der Rest der Einrichtung: von mir eher ein „Na ja“. So richtig zum Verweilen laden die grünen kleinen Tische und die harten Holzstühle nicht ein.

Aber es geht hier ja ums Essen, und das beginnt mit sauren Gurken (2 Euro), die sicher nur so ausschauen, als würden sie aus dem Hause eines Eferdinger Gemüseeinlegers kommen – sowie Riesenbohnen mit Senf und Dille (4,5 Euro, Bild ganz oben). Hier wurden neben den Senfkörnern zum Glück keine getrockneten Dillspitzen verwendet, sondern das frische Kraut. Richtig gschmackig wird es dann mit den Pyrizhky (6 Euro). Die Brötchen werden einmal mit Schweinsschulter, einmal mit Sauerkraut gefüllt serviert. Das liest sich deftiger, als es ist, in der Küche geht man hier nämlich sehr nuanciert vor. So verfügt die Schweinsschulter-Variante über einen süßen Teig, bei der Kraut-Ausgabe wurde mit wesentlich mehr Salz gearbeitet. Ein deutliches „Ja“ also – und wir sind noch nicht mal bei den Vorspeisen.