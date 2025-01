Schwarz-Blaupause: Die Polit-Partnerbörse Wiener Neustadt

Auch für den damaligen Kontrahenten Stocker gab es von Schnedlitz freundliche Worte und anerkennende Blicke: „Lieber Christian Stocker, du hast einmal was Wichtiges gesagt: Es kommt immer auf die Menschen an, und ich gebe dir vollkommen recht.“

Der Deal mit Landbauer auf Landesebene sei einfacher gewesen, meint Zauner, denn „jetzt geht es um die Person Herbert Kickl, und zu dem gibt es keinen direkten Draht“. Es gebe eine Gesprächsbasis zu den Blauen, aber die Verantwortung, eine Regierung zu bilden, sieht Zauner bei Kickl. Stocker sei nun der Richtige, um es auch im Bund zu richten, glaubt Zauner.

Im Industrieviertel eint der gemeinsame Feind. Ein paar Monate nach der Machtübernahme in Wiener Neustadt starteten die beiden einen medialen Paarlauf: Sie waren auf Ungereimtheiten bei der Abrechnung von Gemeindewohnungen gestoßen, die in die Zeit fiel, als noch die SPÖ die Stadt regierte. Die beiden brachten eine Anzeige ein, die Staatsanwaltschaft ermittelte und klagte an. Die Causa endete mit einer Diversion.

Regieren via Handschlag

Die Stadtkoalition schlug einen rechten Kurs ein. Der damalige Stadtrat Landbauer ließ 2017 die Genehmigung des Imbissstands „Kebap-Ali“ nicht verlängern. Lokalmedien erklärte er: „Es gibt keinen Bedarf für einen mobilen Kebap-Stand.“ ÖVP-Bürgermeister Schneeberger schlug sich auf Landbauers Seite. Der Fall sorgte bundesweit für Empörung.

Ein Jahr zuvor setzte die FPÖ auf zivile Ordnungshüter im Gemeindebau, dort patrouillieren Securitys gegen Drogenkriminalität. „Wir handeln, während andere reden!“, so die Schnedlitz-Brüder 2016. Das Referat für „Zusammenleben und Vielfalt“ in der Stadt wurde aufgelöst.

Öffentlichkeitswirksam wurde die Zusammenarbeit der Stadtregierung betont, verbindender Nenner der zehnjährigen Periode war die Budgetkonsolidierung. Das angespannte Stadtbudget konnten ÖVP und FPÖ ein wenig in den Griff bekommen, zuletzt wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Geholfen haben die Kontakte Schneebergers ins Land: Die Kommune bekommt seit dem Wechsel von Rot zu Schwarz deutlich mehr Bedarfszuweisungen.

Kenner der Lokalpolitik meinen, dass zwischen ÖVP und FPÖ in Wiener Neustadt kein Blatt Papier passe. Die Zusammenarbeit laufe gut, versichert Zauner, seit 2015 habe es keinen einzigen Gemeinderatsbeschluss gegeben, der nicht gemeinsam getragen worden wäre. Formalien wie verschriftlichte Koalitionsvereinbarungen gibt es in Wiener Neustadt angeblich nicht, ein Handschlag reicht aus, sagen ÖVP und FPÖ. Dafür bedankte sich auch Schnedlitz in seiner Abgangsrede im Gemeinderat. Für den grünen Klubobmann in Wiener Neustadt, Michael Diller-Hnelozub, ist das bezeichnend. De facto gebe es in Wiener Neustadt eine ÖVP-Alleinregierung mit blauem und rotem Beiwagerl.