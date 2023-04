133,5 Millionen Menschen folgen Musk auf Twitter. Kein Account hat mehr Follower als der des Firmenchefs. Er nutzt den Kurznachrichtendienst als Verlautbarungsplattform und für persönliche Attacken. Mag sein, dass die Followerzahl nicht für bare Münze zu nehmen ist. Gut möglich, dass sie technisch in die Höhe gejazzt wurde. Unzweifelhaft jedoch: Der Mann bewegt die Massen. „Du bist der Held, den Gotham braucht“, schrieb ein Firmenchef, der ihn offenbar für den Superhelden Batman hält. Und der Investor Jason Calacanis bot an, er würde für Musk „auf eine Granate springen“. Mehr Loyalität geht nicht.

Elon Musk erfährt damit, was den meisten Unternehmern verwehrt bleibt: eine fast kultische Verehrung. Er wird abwechselnd als Universalgenie, Tech-Guru, Wirtschafts-Popstar, ja sogar als Heiland und Erlöser tituliert. Doch wie schafft es der 51-jährige Südafrikaner, eine Schar begeisterter Fans anzuziehen? Was fasziniert die Leute an dem Milliardär, der rüde, laut und – seien wir ehrlich – oft ziemlich durchgeknallt agiert?

Ein Mann, zehn Finger, 280 Zeichen und eine starke Meinung: „Die wirkliche Tragödie der @NYTimes ist, dass ihre Propaganda nicht einmal interessant ist“, twitterte Elon Musk unlängst. „Außerdem ist ihr Feed das Twitter-Äquivalent von Durchfall. Er ist unlesbar“, schob er nach. 16,9 Millionen Follower sahen bis Redaktionsschluss die Äußerung, 208.000 gefiel sie, 27.600 haben sie retweetet. Und immerhin 10.300 fühlten sich bemüßigt, darauf zu antworten: „Love it“, „Thank you, Elon“, „Keep it up legend“. Auch wenn sich unter die Beifallsbekundungen durchaus kritische Stimmen mischen; Musk kann auf die Unterstützung seiner Jünger – tatsächlich sind es vorwiegend Männer – zählen. Egal ob er sich mit der „New York Times“ oder der US-Börsenaufsicht anlegt, sich in den russisch-ukrainischen Krieg einmischt oder einfach nur ein Scheißhaufen-Emoji schickt.

Retter der Meinungsfreiheit

Es ist nur ein Quäntchen Küchenpsychologie nötig, um zu erkennen: Wenn seine Fans ihm zujubeln, dann feuern sie in Wirklichkeit das an, was sie selbst gern darstellen würden – „Masters of the Universe“, Gewinner in jeder Hinsicht. Die Begeisterung seiner Anhänger resultiert zum einen aus dem Glauben heraus, er würde ihren Anliegen weiterhelfen, und zum anderen aus dem Gefühl, dass er ohne negative Konsequenzen sagen oder tun kann, was er will. Als selbst ernannter Retter der Meinungsfreiheit im Internet versteht sich Musk als „free speech absolutist“. Jeder kann seine Meinung frei äußern – egal wie kontrovers oder beleidigend sie ist.

Damit wird für die „Musketiere“ ein Traum wahr, auch wenn sie ihn selbst wahrscheinlich nie leben werden. Tatsächlich hätten seine oft rabiaten Aktionen wohl jeden anderen Firmenchef schon längst zu Fall gebracht. Es sei auch der Frust über ein demokratisches und wirtschaftliches System, das zunehmend als zu komplex und undurchschaubar wahrgenommen wird, welches die Menschen ihm zugetan werden lässt, meint Schiesser. „Er ist eine Projektionsfläche für Hoffnungen und Wünsche und scheint zudem als Retterfigur eine einfache Antwort auf jegliches Problem zu haben.“

Besser noch, seine Unternehmen haben die Lösungen: Tesla, um mit Elektroautos die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden. SolarCity, um den Strom

dafür aus Solarzellen zu gewinnen. Tesla Energy, um ebendiesen in Batterien zu speichern. Starlink, um die Menschen im Internet via Satelliten zu verbinden. Hyperloop, um sie per Luftröhren-High-Speed-Transportsystem von Stadt zu Stadt zu bewegen. The Boring Company, um Metropolen bei Bedarf zu untertunneln. Neuralink, um mithilfe von Computerchips im Gehirn die drohende Überlegenheit der Maschinen abzuwehren. Und

SpaceX, um auf den Mars zu flüchten, wenn die Erde unbewohnbar wird. Damit macht Musk die ultimative Bubenfantasie wahr: Astronaut zu werden. Die existenziellen Probleme, von denen sich eine ganze Generation bedroht sieht, sind lösbar mithilfe von Technik, so seine Botschaft. Nicht umsonst sind es gerade technikaffine Männer, die sich davon angesprochen fühlen.