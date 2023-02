brodnig: Wie Elon Musk im Feed landete

In den USA gibt es ein gut informiertes Medium namens „Platformer“, welches immer wieder Einblick in die turbulenten Geschehnisse bei Twitter unter der Führung von Elon Musk gibt. Nun berichtete diese Redaktion, dass sich Musk anscheinend sehr darüber ärgere, dass seine Tweets nicht genügend Menschen angezeigt werden. Daraufhin soll sein technisches Team sogar die Software von Twitter verändert haben – sodass die Tweets von Elon Musk sichtbarer sind als die Tweets aller anderen. Laut dem Medienbericht werde die Funktion „power user multiplier“ genannt. Sie soll die Sichtbarkeit der Tweets um den Faktor 1000 vergrößert haben. Dieser Bericht sorgte weltweit für Aufsehen. Viele User:innen machten dazu passende Erfahrungen: Sie bekamen in der letzten Zeit überraschend viele Posts des Milliardärs eingeblendet.

Auf Twitter gibt es zwei Feeds, erstens, eine chronologisch gereihte Sortierfunktion, bei der man Tweets von den selbst abonnierten Kanälen sieht. Zweitens eine „Für dich“-Seite, bei der einem ein Algorithmus auch Tweets von Kanälen einblendet, denen man nicht folgt. Auch meine „Für dich“-Seite bietet seit Kurzem intensiven Einblick in die Gedankenwelt von Elon Musk. Am Dienstag vergangener Woche war es so2gar so, dass die ersten sechs Tweets, die mir angezeigt wurden, alle von ihm stammten. Erst danach konnte ich andere User:innen sehen. Elon Musk allerdings widerspricht diesem Medienbericht mittlerweile. Er sagt, es handelt sich hier nicht um ein geplantes Feature, sondern um einen „Bug“, also ein unbeabsichtigter Fehler sei passiert. Die Streitfrage ist also: Hat Elon Musk seine Macht als Eigentümer dafür genutzt, dass seine eigenen Tweets viel sichtbarer sind als von anderen – oder passierte hier wirklich nur ein technischer Fehler?