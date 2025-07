Vom Großvater gegründet, von der Tochter aufgebaut, vom Enkel neu ausgerichtet: Familiengeführte Traditionsunternehmen denken nicht in Quartalen, sondern in Generationen. Sie sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft, tief in ihrer Region verwurzelt und oft seit Jahrhunderten, mindestens aber Jahrzehnten Vorreiter des Unternehmertums. Familienunternehmen in Österreich stehen nicht nur für Beständigkeit und Werte, sondern zunehmend auch für Wandel, Nachhaltigkeit und Verantwortung. Wer stehen bleibt, wird überholt. Und das ist angekommen. In einer Zeit, die von Umbrüchen, Unsicherheiten und immer schnellerem Wandel geprägt ist, bilden genau diese Unternehmen die Basis unserer Arbeitswelt.

Familien als Wirtschaftskraft Laut WKO gibt es in Österreich rund 157.000 bis 200.000 Familienunternehmen – je nach Definition. Zählt man Ein-Personen-Unternehmen mit, sind es sogar über 260.000. Das entspricht mehr als zwei Dritteln aller heimischen Betriebe. Sie beschäftigen über zwei Millionen Menschen und erwirtschaften einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts. Hinter diesen Zahlen stehen keine anonymen Konzerne, sondern Unternehmen mit Geschichte. Was viele dieser Unternehmen eint, ist ihre Fähigkeit, wirtschaftlichen Erfolg mit Tradition und Werten zu verbinden. Sie setzen auf Qualität statt auf schnellen Profit. Sie denken langfristig und übernehmen dabei Verantwortung, für ihre Region, ihre Mitarbeiter:innen und zunehmend auch für Umwelt und Klima. Zwischen Tradition und Wandel Viele Unternehmen bewegen sich in einem besonderen Spannungsfeld: Sie tragen ihre Geschichte zurecht mit Stolz und müssen sich zugleich ständig neu erfinden. Wer ein solches Unternehmen in zweiter, dritter oder vierter Generation führt, steht vor der Aufgabe, Identität und Vermächtnis mit Innovation in Einklang zu bringen. Was soll bewahrt werden? Was würde der Urgroßvater dazu sagen? Was muss sich ändern? Und wo muss man loslassen? Es geht nicht nur um den äußeren Wandel: Moderne Technologien, Digitalisierung, neue Arbeitsmodelle und Internationalisierung des Angebots zeichnen viele erfolgreiche Unternehmen aus. Solche Veränderungen sind notwendig, um wirtschaftlich bestehen zu können. Viel schwieriger ist aber, bei der inneren Haltung mit der Zeit zu gehen. Die junge Geschäftsführerin braucht den Mut, Althergebrachtes zu hinterfragen, ohne den älteren Generationen auf den Schlips zu treten. Und der Senior-Chef darf die Jungen auch mal „machen lassen“ und darauf vertrauen, dass sie die Anforderungen des Jahrzehnts verstehen. Von der Vergangenheit zu lernen, ohne sie zwanghaft festzuhalten ist eine Herausforderung, vor der alle stehen. In Familienunternehmen sehen aber gleich mehrere Generationen dabei zu. Viele Traditionsbetriebe meistern diesen Balanceakt beeindruckend. Sie bringen Innovationskraft und Handwerkskunst zusammen, tragen regionale Besonderheiten in die Welt hinaus und zeigen, dass Nachhaltigkeit kein Trend, sondern mittlerweile Teil des Wertesystems ist.

© Shutterstock Traditions-Konditorei im Wiener Servitenviertel © Shutterstock Traditions-Konditorei im Wiener Servitenviertel

Das Rückgrat der Gesellschaft Traditionsunternehmen leisten für Österreich weit mehr als nur wirtschaftlichen Erfolg. Ihre Verankerung in der Gesellschaft und ihr Beitrag für Gemeinden und Regionen ist bedeutend. Im ländlichen Raum sichern sie Arbeitsplätze – vom ersten Ferialpraktikum bis zur jahrzehntelangen Karriere. Sie bilden Lehrlinge aus, unterstützen die Feuerwehr und den Musikversion, setzen sich für kulturelle Veranstaltungen ein oder fördern die Gemeinschaft durch Feste, Sponsorings oder Know-how. In urbanen Räumen investieren sie in Stadtentwicklung und setzen sich für Bildung oder soziale Projekte ein. Und das oftmals ohne große PR, dafür aus Überzeugung. Sichtbar wird diese vor allem auch in Krisenzeiten, denn Wertschöpfung im eigenen Land zu halten und langjährigen Mitarbeiter:innen einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, ist in einem Familienunternehmen eher eine Selbstverständlichkeit, als in einer anonymen Holding. Diese Verlässlichkeit macht sie zu einer wertvollen Stütze der österreichischen Wirtschaft.

Zeig profil – sei Vorbild! In der Kategorie „Traditionsunternehmen“ des zeig profil award wird diese Haltung ausgezeichnet. Gesucht werden Unternehmen, die mindestens in zweiter Generation in der Familie geführt werden. Firmen, die auf eine gewachsene Geschichte zurückblicken und trotzdem mutig in die Zukunft investieren. Es geht um Familien, die den Wandel gestalten, ohne ihre Identität zu verlieren. Egal, ob Handwerk, Industrie, Tourismus oder Lebensmittelproduktion – wichtig ist euer individueller Weg, um Vergangenheit und Zukunft wertschätzend zu verbinden. Dein Familienunternehmen passt genau? Dann gehts direkt hier zur Einreichung! Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen und Informationen zu Nutzungsrechten und Datenschutz.

award-Fahrplan Projekteinreichung: 21. Juni bis 9. August 2025

Hier Projekt einreichen! Öffentlichkeitsvoting: 30. August bis 13. September 2025

Die Österreicher:innen können online für ihre Favoriten abstimmen. Die sechs meistnominierten Projekte werden von einer Jury bewertet. Expert:innen-Jury: 23. September 2025

Eine unabhängige Jury evaluiert die Projekte der Finalist:innen und bestimmt eine:n Preisträger:in für jede Kategorie. zeig profil award-Show: 15. Oktober 2025

Die Verleihung des awards findet mit allen Nominees, Business Angels, Inkubator:innen, Community-Partner:innen und geladenen Gästen in Wien statt.