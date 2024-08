Graphit Lifestyle: Visionen aus dem Tiroler Unterland

In der Welt von Investments, Medien und Marketing galt lange Zeit die Überzeugung: Wer Erfolg haben will, bleibt in Wien. Geld und Kontakte, so hieß es, ließen sich nur in der Hauptstadt finden. Dass sich die Agentur Graphit Lifestyle im malerischen Elmau in den Tiroler Alpen niedergelassen hat, zeigt den Wandel in der Kreativwirtschaft. Hier trifft eine urbane Werbeagentur auf das idyllische Alpendorf.