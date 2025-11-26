Ganzheitliche Strategie für eine gesunde Zukunft

AstraZeneca investiert massiv in die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Mit aktuell fast 200 Molekülen in Erforschung und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit setzt

das britisch-schwedische Unternehmen neue Standards. Das breite Therapieportfolio reicht von Krebs über Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen bis zur Immunologie. In Österreich zählt AstraZeneca zu den führenden Pharmaunternehmen, bei klinischen Studien ist man seit Jahren die Nummer 1.

Forschung und Entwicklung

„Wir haben ein klares Ziel: Bis zum Jahr 2030 wollen wir mindestens 20 neue Medikamente nach Europa beziehungsweise Österreich bringen, die das Potenzial haben, das Leben von Millionen Patient:innen zu verändern“, betont Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich. AstraZeneca nimmt eine führende Rolle in der Erforschung neuer Therapien ein – in Österreich im Zuge klinischer Studien. Mit derzeit insgesamt 60 laufenden Studien in allen Therapiegebieten ist das Unternehmen hierzulande Spitzenreiter und trägt wesentlich zum medizinischen Fortschritt bei. Die Forschungsaktivitäten von AstraZeneca ermöglichen fast 800 Patient:innen einen frühzeitigen Zugang zu innovativen Behandlungen. Gleichzeitig gewinnen Ärzt:innen und Kliniken wertvolles Wissen und Erfahrung, was den Austausch und die Einführung neuer Therapieansätze beschleunigt.