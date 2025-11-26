Ganzheitliche Strategie für eine gesunde Zukunft
AstraZeneca investiert massiv in die Zukunft der Gesundheitsversorgung. Mit aktuell fast 200 Molekülen in Erforschung und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit setzt
das britisch-schwedische Unternehmen neue Standards. Das breite Therapieportfolio reicht von Krebs über Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen bis zur Immunologie. In Österreich zählt AstraZeneca zu den führenden Pharmaunternehmen, bei klinischen Studien ist man seit Jahren die Nummer 1.
Forschung und Entwicklung
„Wir haben ein klares Ziel: Bis zum Jahr 2030 wollen wir mindestens 20 neue Medikamente nach Europa beziehungsweise Österreich bringen, die das Potenzial haben, das Leben von Millionen Patient:innen zu verändern“, betont Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich. AstraZeneca nimmt eine führende Rolle in der Erforschung neuer Therapien ein – in Österreich im Zuge klinischer Studien. Mit derzeit insgesamt 60 laufenden Studien in allen Therapiegebieten ist das Unternehmen hierzulande Spitzenreiter und trägt wesentlich zum medizinischen Fortschritt bei. Die Forschungsaktivitäten von AstraZeneca ermöglichen fast 800 Patient:innen einen frühzeitigen Zugang zu innovativen Behandlungen. Gleichzeitig gewinnen Ärzt:innen und Kliniken wertvolles Wissen und Erfahrung, was den Austausch und die Einführung neuer Therapieansätze beschleunigt.
„Bis 2030 wollen wir mindestens 20 neue Medikamente nach Europa und Österreich bringen, die das Potenzial haben, das Leben von Millionen Patient:innen zu verändern. Dafür forschen wir auch in Österreich intensiv.“
Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich
Nachhaltigkeit im Fokus
In puncto Nachhaltigkeit verfolgt AstraZeneca einen holistischen Ansatz. „Unsere Verantwortung geht über die Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten hinaus. Wir sind uns des engen Zusammenhangs zwischen einem gesunden Planeten und gesunden Menschen bewusst und ergreifen deshalb mit unserer ‚Ambition Zero Carbon’ weitreichende Maßnahmen gegen den Klimawandel“, so Fontana. Einige Meilensteine in Österreich: der moderne Unternehmensstandort in Wien mit Energieversorgung durch Abwasserwärme und Solar, eine vollelektrische Firmenwagenflotte seit 2024, nachhaltige Mobilitätsangebote für Mitarbeitende, eine deutliche Einschränkung von Flugreisen mit einem strikten jährlichen -Limit. Als verlässlicher Partner im Gesundheitswesen trägt AstraZeneca weiters dazu bei, die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems zu stärken, es nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Etwa durch Prävention, frühere Diagnosen und damit effektivere Behandlung, um so die Ergebnisse für Patient:innen zu verbessern und gleichzeitig die Ressourcen im Gesundheitswesen optimal einzusetzen.
AstraZeneca bleibt mit einer klaren Vision, einem engagierten Team und einem starken Fokus auf Umwelt und Gesellschaft ein Innovationsmotor in der Gesundheitsversorgung.