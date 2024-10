Mein Geld? Dein Geld? Unser Geld!

Christoph Raible ist gerade in Lima, als er profil Extra ein Interview gibt. Etwas blass sieht er noch aus. Montezumas Rache. Doch bis zu seinem Aufbruch ins Amazonasgebiet sind es ja noch ein paar Tage. Den Rest seiner sechsmonatigen Reise wird er hoffentlich genießen können. Sie ist Teil einer lang geplanten Auszeit. Nach seinem Studium an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz wollte er die Welt sehen.



So weit, so normal für viele junge Menschen, bevor sie ins Berufsleben starten. Warum also der Videoanruf gerade bei ihm? Weil ihn eines doch deutlich von den meisten Travellern unterscheidet: Er trägt die Kosten für seine Auslandserfahrung nicht allein. Und auch nach seiner Heimkehr wird er nicht gänzlich auf die Unterstützung von Eltern oder Vater Staat angewiesen sein, sollte es mit dem Jobeinstieg nicht gleich klappen. Denn Raible ist seit 2021 Teil einer so genannten Gemeinsamen Ökonomie (GemÖk).

Raibles derzeit siebenköpfige Gruppe hat sich entschieden, zwar nicht den Alltag gemeinsam zu bestreiten, wohl aber dessen Kosten. Die 25- bis 30-Jährigen betrachten ihre Einkommen – und gegebenenfalls später auch ihre Vermögenswerte – als etwas Kollektives. Von den Einzelnen verdientes Geld wird bedingungslos geteilt, individuelle Ausgaben sind ab einer gewissen Höhe gemeinsame Beschlusssache, so auch Raibles Reise. Die GemÖk geht damit eine finanzielle Verbindlichkeit mit- und füreinander ein, wie sie der Großteil sonst nur aus Partnerschaften oder der Kernfamilie kennt. Für Raible ist es ein Modell, dass ihm in unsicheren Zeiten genau das bietet, wonach er sucht: „Die Möglichkeit, mein Leben flexibel zu gestalten und dennoch ein stabiles Netz zu haben, auf finanzieller wie sozialer Ebene.“

Nichts Neues?

„Das Modell, das wir leben, ist im Grunde eine Beziehungsform, die es vorher nicht gab“, sagt Raible. Allgemein existieren solche Finanzkollektive aber natürlich auch in anderen Formen – und auch nicht erst seit gestern. Bis zu einem gewissen Grad bildet das bedingungslose Teilen von Ressourcen das soziale Fundament aller Gesellschaften. Der 2020 verstorbene US-Kulturanthropologe David Graeber, der an der London School of Economics and Political Science lehrte und einer der Initiatoren der Bewegung Occupy Wall Street war, nannte das ,baseline communism‘. In der Commons-Forschung finden sich dafür zahlreiche historische und zeitgenössische Beispiele. In der jüngeren Vergangenheit kennt man das etwa aus der Kommunenbewegung. Oder aus WGs mit Haushaltskasse. In wenig(er) entwickelten Ländern gibt es auch Praktiken des „Income Sharing“, etwa unter der bäuerlichen Landbevölkerung. Und Mikro-Finanz- und Micro-Insurance-Organisationen zählen – solange sie nicht einer Bank ähneln – ebenfalls am Rande dazu. Auch sie ermöglichen ein gewisses Maß an solidarischer Umverteilung von Geld.

Mit GemÖks sind die erwähnten Formen aber nur bedingt vergleichbar. Zwar mögen sie teilweise ähnliche Intentionen und Effekte haben wie GemÖks. Jedoch sind sie ökonomisch weniger umfassend und sozialräumlicher be- oder auch entgrenzter. Im Gegensatz zu Kommunen wohnen die Mitglieder einer GemÖk zum Beispiel nicht zwingend in einem Haushalt, oft nicht einmal in derselben Stadt. Und im Unterschied zu Kreditzirkeln wird in GemÖk-Gruppen mit der „Du bekommst das, dafür gibst/machst du jenes“-Tauschlogik auch ein Stück weit gebrochen, weil sie Abhängigkeiten nur zementieren würde.