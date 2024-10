Schatz, wo ist unser Geld?

Offen statt hoffen

Hätten Herr und Frau R. nämlich offen über ihre Geldangelegenheiten gesprochen, hätte Frau R. gewusst, dass sich ihr Gatte zu Lebzeiten für die Schulden eines anderen verbürgt hatte. Und dass der Bürgschaftsvertrag nicht mit dem Tod des Bürgen erlischt, sondern auf seine Erben übergeht. Also auf sie.

Partnerschaftliche Offenheit in Geldangelegenheiten schützt aber nicht nur vor bösen Überraschungen. Sie verteilt auch das finanzielle Risiko auf vier statt zwei Schultern. Und sie ermöglicht eine verantwortungsbewusste Planung von Alltag und Zukunft. Ihre Umsetzung beginnt bei praktischen Kleinigkeiten: etwa, dass beide wissen, wo die Liste mit den Passwörtern für Online-Konten und Co versteckt ist. Oder dass man Einblick in die finanzielle Situation und Vermögensangelegenheiten des anderen hat. „Bescheid zu wissen, vermeidet Probleme“, sagt Guido Küsters. Und meint damit vor allem das Wissen über finanzielle Verpflichtungen. „Falls etwa pflegebedürftige Eltern in absehbarer Zeit unterstützt werden müssen, dann treffen die Kosten beide Partner.“ Genau deshalb sollten auch beide Partner über das Vermögen, die Liquidität und mögliche Stolpersteine Bescheid zu wissen. „Sparbuch und Immobilie – das ist noch relativ offensichtlich“, sagt er. „Aber was, wenn es um das Familienunternehmen geht, das nur an einen geeigneten Nachkommen vererbt wird?“

Im Falle des Falles

„Was passiert, wenn ich sterbe/wenn du stirbst?“ Das ist eine jener Fragen, die innerhalb einer Partnerschaft diskutiert werden sollten. Kein angenehmes Thema. Aber eines, über das man beizeiten sprechen sollte. Durch ein innerhalb einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft erstelltes Testament können sich die Partner gegenseitig als Erben einsetzen. Gibt es kein Testament, tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft: Gibt es Kinder, erben diese zwei Drittel, Partner oder Partnerin ein Drittel. Wird dies in einer Partnerschaft nie offen besprochen, bleibt es bis zum Ernstfall ein Fragezeichen, was genau auf den oder die Hinterbliebene:n zukommt.

Auch die Lebensversicherung gehört zu den unbeliebten, aber wichtigen Themen: Bei einer gegenseitigen Ablebensversicherung, auch Partner-Risikolebensversicherung genannt, schließen beide einen gemeinsamen Vertrag ab. Stirbt eine Person, wird die Versicherungssumme an die andere ausbezahlt. Alternativ dazu kann auch jeder Partner eine eigene Ablebensversicherung abschließen und den jeweils anderen als bezugsberechtigt einsetzen.

Das Tabu brechen

Warum ist Geld so ein Tabuthema in Beziehungen? „Vielleicht will man dem Partner nicht zeigen, dass er der finanziell schwächere ist“, vermutet Guido Küsters. „Oder man möchte vom anderen nichts einfordern. Doch es ist wichtig, darüber zu reden, wie man ausgleichen kann, wenn einer sehr viel, der andere aber wenig Geld zur Verfügung hat.“

Noch besser ist, man handelt auch. „Wer mehr oder allein verdient, weil der andere zum Beispiel zu Hause bei den Kindern bleibt, muss dafür sorgen, dass der andere abgesichert ist und eine gute Pension erhält.“ Etwa durch Pensionssplitting. Bei diesem Modell kann jener Elternteil, der hauptsächlich die Kinderbetreuung übernimmt, für die betreffende Zeit vom anderen Elternteil Gutschriften auf das Pensionskonto übertragen bekommen. „Leider nutzt das kaum jemand“, so Küsters. Tatsächlich gab es laut Sozialministerium im Jahr 2022 gerade einmal 1.155 Übertragungen.

Frauen im Nachteil?

Für mehr Vorsorge-Fairness in der Partnerschaft sorgen auch freiwillige zusätzliche Beitragszahlungen an die Pensionsversicherung oder eine private Pensionsvorsorge, in die der Besserverdienende für den anderen einzahlt. Bettina Zehetner berät seit vielen Jahren Frauen, die um ihre finanzielle Absicherung bangen. Mit ihrem Verein „Frauen* für Frauen*“ (www.frauenberatenfrauen.at) animiert sie dazu, Fragen zu stellen. Etwa: ‚Sollten wir gemeinsam im Mietvertrag stehen?‘, Steht mir im Trennungsfall Unterhalt zu?‘ oder ‚Was bedeutet eine Ehe eigentlich rechtlich für mich?‘. Die Ehe, so Zehetner, sei jener Vertrag, der am häufigsten ungelesen unterzeichnet würde. Ein Problem, aus dem sich viele weitere ergeben – vor allem dann, wenn die Ehe scheitert.

„Der schwierigste Fall“, sagt Zehetner, „ist, wenn die Frau schon die Scheidungspapiere unterschrieben und auf alles verzichtet hat, nur um so schnell wie möglich wegzukommen.“ Wer dabei freiwillig auf Unterhalt verzichtet, hat nach der Scheidung keinen Anspruch auf Mindestsicherung, bevor er nicht alle ihm zumutbaren, zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Die Folge: „Keine Sozialhilfe, keine Ausgleichszulage in der Pension und vielleicht sogar kein Unterhalt für gemeinsame Kinder.“ Deshalb sei es so wichtig, sich beraten zu lassen, bevor man die Scheidungspapiere unterschreibt. „Jede Formulierung kann langfristige rechtliche Konsequenzen haben.“

Knackpunkt Karenz

Das gleiche gilt für scheinbar harmlose Alltagsentscheidungen. Wenn Frauen Karenzzeiten übernehmen oder nur in Teilzeit in den Beruf zurückkehren, verzichten sie auf Vorsorge und Vermögensaufbau – und damit auf ausreichende Absicherung. Noch gravierender können die Folgen eines gemeinsamen Kredits sein, zum Beispiel für eine Immobilie: Wer gemeinsam Geld von der Bank leiht, haftet gesamtschuldnerisch dafür. Die Bank kann also von jedem Kreditnehmer einzeln die Rückzahlung verlangen, auch wenn ein Partner nicht mehr zahlen kann – sogar nach einer Trennung. Darum würde Bettina Zehetner am liebsten jede Frau ausführlich beraten, bevor sie eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft eingeht. „Es ist einfach wichtig, die rechtlichen und ökonomischen Konsequenzen von Entscheidungen zu kennen.“