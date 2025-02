Radkreuzfahrten auf der Donau ab Wien

Ihr Premium-Schiff MS Primadonna Die MS Primadonna gehört der Donau Touristik in Linz und ist das einzige Donau-Kreuzfahrtschiff unter rot-weiß-roter Flagge mit einer Crew unter österreichischen Dienstverhältnissen und neuen, treibstoffsparende Euro-6-Motoren. Geräumige Außenkabinen mit Balkon oder Panoramafenster bieten einen einzigartigen Blick auf die Donau und die Ausstattung mit regulierbarer Heizung bzw. Klimaanlage, Dusche/WC, TV/Radio, Safe, Telefon, Minibar und Schreibtisch bietet viel Komfort. Das lichtdurchflutete Atrium verleiht dem Schiff aufgrund der Katamaran-Bauweise eine außergewöhnliche Weitläufigkeit und die beeindruckende 10 Meter hohe Bugverglasung vor der Donauarena gibt den Passagieren das Gefühl über dem Wasser zu schweben. Kulinarisch wird alles frisch an Bord zubereitet – vor allem Spezialitäten der Wiener Küche und der Donauregion und Wiener Küche. Inkludiert ist ein reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie servierte 3- oder 4-Gang-Wahlmenüs zu Mittag und am Abend, Nachmittagskaffee mit Kuchen und ein Mitternachtssnack runden das Angebot ab.

Abwechslungsreiche Ausflüge

Per Rad entdecken Sie die Region hautnah und der Urlaubstag lässt sich flexibel gestalten. Einkehr bei Weinbauern in der Wachau oder auf die autofreie Margarteninsel in Budapest, Sie entscheiden nach Lust und Laune. Zusätzlich werden abwechslungsreiche Ausflüge angeboten wie zB Stadtrundgang in Komárno, die Geburtsstadt von Franz Lehár, Busausflug ins UNESCO Weltkulturerbe Pécs und viele mehr. So ist für jeden ob aktiv per Rad & informativ viel Sehenswertes dabei.

Tipp: Kurzkreuzfahrten ab Wien nach Pécs, Budapest, Kalocsa auch ohne Radausflüge

