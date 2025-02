Luxus für alle

Ein Appartement in Nizza mit Fünf-Sterne-Service und Meerblickbalkon um 179.000 Euro. Eine Villa mit Pool und Terrasse an der Costa de Prata um 159.000 Euro. Oder ein im Alpin-Chic gestaltetes Chalet in Schladming um 179.000 Euro, Dachsteinblick vom Naturbadeteich aus inklusive. Zu schön, um wahr zu sein? Nicht, wenn man sein Luxusferiendomizil mit anderen teilt.

„Bei uns können Sie ab 50.000 Euro Eigenkapital Anteile erwerben“, verspricht Nikolaus Thomale vom deutschen Start-up Myne. Wie bei den Mitbewerbern Lazasu, Pacasu oder Lilo Collection erwirbt man hier Anteile an Luxusferienimmobilien. Bei Myne gibt’s für die oben genannten Preise jeweils ein Achtel des gewünschten Objekts, die Hälfte davon darf auch ein Bankkredit beisteuern. Das Eigentum an der Côte d’Azur, die persönliche portugiesische Villa oder das Heimatgefühl im steirischen Chalet teilt man also mit sieben anderen Familien, Paaren oder Einzelpersonen. Wer wann Urlaub machen darf, wird per App organisiert und ist zeitlich beschränkt: Pro Jahr sind maximal 44 Tage verfügbar. Idealerweise tut man sich daher mit Leuten zusammen, die nicht den gleichen Urlaubsrhythmus haben und etwa von Schulferien unabhängig sind. Ein faires Miteinander ist aber auch noch aus einem weiteren Grund von Vorteil: Mit den Miteigentümer:innen teilt man beim Urlaubszweitwohnsitz nämlich nicht nur Schrank und Bett, sondern auch den Eintrag im Grundbuch.

Die Branche brummt. Teilzeitnutzung, Homesharing, Timesharing, Co-Ownership: So vielfältig wie die Wünsche der Kund:innen sind auch die Namen der Angebote, die der Markt für Ferien-Investments bereithält. Eine Gemeinsamkeit haben sie alle: Timeshare-Makler wie reposée oder die Travel & Leisure Group erfüllen unsere Sehnsucht, am Urlaubsort nicht nur Tourist:in, sondern ein Stück weit zuhause zu sein. Und diese Sehnsucht haben offenbar immer mehr Menschen: Die weltweit größten Timesharing-Anbieter Interval International und RCI zählen allein vier Millionen Mitglieder. Weltweit gibt es rund 5.000 Unternehmen, die Timesharing-Modelle anbieten – und dabei nicht zu knapp selbst mitschneiden. Denn das Geschäftsmodell boomt: Im Jahr 2023 betrug der Marktwert der Branche laut Allied Market Research bereits üppige 12,2 Milliarden Euro, für die kommenden Jahre prognostiziert das Marktforschungsunternehmen jeweils Steigerungsraten von sieben oder acht Prozent. Bis 2032 soll die Branche „aufgrund der steigenden Nachfrage nach flexiblen Urlaubsoptionen“ vor allem in Nordamerika und Asien auf 25,1 Milliarden wachsen. Die Verheißung: Wer eine eigene Immobilie besitzt, kann sich auch mal spontan eine Auszeit gönnen, weil die Wettervorhersage gut oder der Stresslevel daheim zu hoch ist – ganz ohne Zimmersuche und Eingewöhnungsphase, entspannt in den vertrauten vier Wänden mit See-, Berg- oder Meerblick und der Lieblingskaffeesorte im Küchenschrank.