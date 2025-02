Häuser mit Geschichte(n)

Als das Fünf-Sterne-Hotel Stradom House in Krakau im Sommer 2023 endlich eröffnete, fragte niemand mehr nach den Gründen für die 18-monatige Verzögerung. Das vom trendigen Mitglieder-Club Soho House inspirierte Interior Design, die moderne Kunst an den historischen Wänden und die Bar in der ehemaligen Kapelle lieferten genug anderen Gesprächsstoff. Das Marketing atmete sicher auf. Denn dass man beim Umbau des alten Klostergebäudes auf einen Friedhof mit 6.000 Toten gestoßen war, hatte sich in Schlagzeilen und Storytelling nicht wirklich gut gemacht.

Für Immobilienentwickler ist die Geschichte hingegen ein Paradelehrstück über die (un)geahnten Herausforderungen des Gebäuderecyclings, das weit mehr erfordert als eine Pinselstrichsanierung. „Bestehende Objekte sind einfach Wundertüten“, sagt Kate Wallin. Mal ganz abgesehen von Bausubstanz, Denkmalschutzfragen, Haustechnik, ESG- und Energiethemen, entdeckt man manchmal sogar wortwörtlich Leichen im Keller.

Auf der Branchenplattform Hospitality Investor berichtet Wallin, bei Marriott fürs Development in Nord- und Osteuropa zuständig und damit auch für das Stradom House, dass man zwar damit gerechnet hätte, dass ein ehemaliges Kloster – zumal eines, das in seinem langen Leben auch Lazarett war – mit einem Friedhof daherkommen könnte. Dessen Größe sei jedoch nicht vorhersehbar gewesen. Und erst recht nicht der Umfang der Bürokratie für die Umbettung der Gebeine.

Trotz solcher Schwierigkeiten setzt Marriott International bei der Expansion weiterhin stark auf Umnutzungs- und Adaptive-Reuse-Projekte. Neben Klöstern hat man etwa auch einstige Feuerwachen, Gerichtsgebäude, Zoos, Schulen oder Gefängnisse im Repertoire und gute Erfahrungen damit. „Diese einzigartigen Immobilien, noch dazu in Bestlagen, bereichern das Gästeerlebnis enorm“, so Wallin. Auf dem letztjährigen International Hospitality Investment Forum in Berlin verkündete das Hotelimperium jedenfalls, sein Portfolio in Europa durch die Umwandlung bestehender Gebäude bis Ende 2026 um fast 100 Hotels zu erweitern. Neue Häuser in alter Substanz werden dabei mehr als 40 Prozent der gesamten Entwicklungspipeline ausmachen.