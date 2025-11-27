Land der Wissensberge

„Solides“ Mittelfeld

Das IMD World Competitiveness Yearbook vergleicht alljährlich Standortfaktoren von Volkswirtschaften weltweit. Im Juni gab es neue Zahlen. Österreichs Ergebnis? Platz 26 von 69 Ländern in der Gesamtwertung. Damit liegen wir zwar im Mittelfeld, aber doch weit hinter den Top-Platzierten Schweiz, Singapur und Hongkong. Auch Deutschland hat mit Platz 19 die Nase vorn. Der Nachbar hat sich gegenüber 2024 sogar um fünf Ränge verbessert, während wir von Tschechien und Litauen überholt wurden und unseren Platz nur halten konnten, weil Korea und Thailand zurückfielen.

Klötze am Wirtschaftsstandortbein

Der Report weist insbesondere die überdurchschnittliche Inflationsrate und hohen Lohnsteuern als Ursache für unser bloß mittelprächtiges Abschneiden aus. Er sieht aber auch intraökologische Konflikte, die die Energiewende behindern, als Herausforderung, mangelnde Lieferantenvielfalt beim Erdgas und einen Reformbedarf beim Renten- und Gesundheitssystem. Zudem behindere die frühzeitige Segregation im Bildungswesen die Bildungs- und Integrationsfortschritte von Migrantenkindern erheblich, auch wenn die Bildungsausgaben hierzulande deutlich über dem OECD-Schnitt liegen.