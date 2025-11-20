Österreich ist in der Photonik Spitzenreiter

Photonik ermöglicht die schnelle Datenübertragung über Glasfasernetzwerke durch den Einsatz verschiedener Lichtfarben, was die Kapazität erheblich steigert. Zudem werden in Smartwatches Photonik-Sensoren genutzt, um Vitalwerte zu überwachen, während Beleuchtungssysteme mit gezieltem Lichtspektrum Pflanzenwachstum, Gesundheit und Schlaf verbessern können. In der Industrie sind Laser unverzichtbar für Schneiden, Schweißen und Qualitätssicherung, während Solarzellen mit photonikbasierten Technologien zur Energiewende beitragen. In Entwicklungsländern ermöglicht Photonik die Desinfektion von Trinkwasser, und im medizinischen Bereich revolutioniert sie Diagnostikverfahren wie die OCT. Auch Displays, von Smartphones bis zu Head-up-Displays im Auto, basieren auf Photonik und verbessern die Informationsvermittlung, was die Bedeutung dieser Technologie als zentrale Innovationsquelle im 21. Jahrhundert unterstreicht.

Land der Photonik-Experten

Hierzulande hat Photonik eine lange Tradition. „Österreich war eines der ersten europäischen Länder, das die Bedeutung der Photonik erkannte und eine nationale Technologieplattform, Photonics Austria, gegründet hat, mit dem Ziel, die Photonik in Österreich weiter voranzutreiben, die verschiedenen Stakeholder miteinander zu vernetzen und Österreich auch auf europäi-scher Ebene zu positionieren“, sagt Dr. Heinz Seyringer, Vorstandsvorsitzender Photonics Austria und Geschäftsführer von V-Research, ein zentraler Player in der heimischen Photonik-Forschung. „Aufgrund dieses frühen Engagements im Photonik-Bereich zählt Österreich heute im Photonik-Bereich zu den führenden Ländern in Europa.“ Die herausragende wissenschaftliche Leistung im Bereich der Photonik zeigt sich bei Universitätsprofessor Anton Zeilinger, der 2022 mit dem Nobelpreis für Physik für seine Experimente mit verschränkten Photonen ausgezeichnet wurde. „Ein weiterer bekannter Physiker, der lange Zeit am Institut für Photonik der TU Wien arbeitete, ist Ferenc Krausz“, betont Seyringer. „Er erhielt 2023 den Nobelpreis für die Erzeugung von Attosekunden-Licht-impulsen.“

