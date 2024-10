Was bringt KI in der Finanzbranche?

Die Arbeit ist ist für Patrick Ratheiser manchmal etwas ernüchternd. Mit seinem Grazer KI-Start-up Leftshift One entwickelt er Chatbots und berät Kund:innen rund um KI-Themen. Spätestens seit der Einführung von ChatGPT sind die Themen Künstliche Intelligenz und generative KI, die Texte oder Bilder erzeugen kann, nicht nur in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Sondern auch in den Vorstandsetagen. Allerdings tut sich so manches Unternehmen mit der Umsetzung schwer – auch in der Finanzbranche. „Einige Unternehmen sind nicht so weit, wie für KI notwendig. Manchmal wird hier der Vertrag noch per Post verschickt“, sagt Ratheiser.

Das Wichtigste, um auf den KI-Zug aufspringen zu können, ist aber eine breite, digitale Datenbasis. Und eine ausreichende Datenqualität. Daten müssen repräsentativ und richtig kalibriert sein, sonst verursachen Algorithmen Fehler. Bei Asset Managern oder in Bankinstituten wird in sämtlichen Bereichen mit Daten gearbeitet. „Sie zu sammeln und zu analysieren wird immer wichtiger“, so Ratheiser.

An Begeisterung und Investitionsbereitschaft mangelt es den Führungskräften nicht. Man ist sich einig, dass Banken und Fintechs in den kommenden Jahren kaum etwas so verändern wird wie Künstliche Intelligenz. Möglich ist vieles. Aber: Was ist sinnvoll? Wo können durch den KI-Einsatz tatsächlich Prozesse vereinfacht, Kosten eingespart werden? Manche Zahlen sehen da noch etwas enttäuschend aus. Laut einer Accenture Research Analyse setzen nur zwölf Prozent der Unternehmen weltweit KI auch produktiv ein. Mehr als 60 Prozent experimentieren noch. Das bestätigt auch KI-Experte Ratheiser. Er berichtet von einem österreichischen Unternehmen, für das er beratend tätig war: „Wir haben uns die möglichen KI-Anwendungsfälle angesehen“, so Ratheiser. Dann wurde aussortiert. „Von über 100 Ideen zum Einsatz von KI blieben am Ende 15 übrig.“

Generell sei es wichtig, agil und klein zu starten. Unternehmensberaterin Susanne Zach betont: „In der Finanzbranche wird KI bereits jetzt gewinnbringend eingesetzt, und die Einsatzmöglichkeiten werden sich weiter vermehren.“ Nicht erst seit gestern sind zum Beispiel Chatbots am Start, wie sie Patrick Ratheiser entwickelt. „Sie können bei Bankinstituten die personalisierte Kundenansprache erheblich verbessern und vereinfachen“, sagt er. So werden Bankberater:innen beispielsweise täglich mit den gleichen Fragen geflutet: Wie komme ich an eine neue Bankomatkarte? Wie hoch sind die Zinsen auf meinem Tagesgeldkonto? Oder: Wo kann ich einen Dauerauftrag ändern? Die individualisierten KI-Chatbots von Left-shift One sollen helfen, Fragen wie diese zu filtern. Viele davon kann ein Chatbot beantworten. Die frei gewordenen „Human Ressources“ können dann an anderen Stellen eingesetzt werden. Susanne Zach berichtet etwa vom Einsatz eines Chatbots in einer Investment-Bank: Der Bot beantwortet Kund:innenanfragen, die Bank konnte sich dadurch 80 Arbeitsstunden pro Monat sparen. Anscheinend ist die KI dem Menschen diesbezüglich sogar überlegen: Die Kundenzufriedenheit erhöhte sich um 15 Prozent.

Vor allem bei digitalen Prozessen kann KI helfen. So veröffentlichte etwa die Erste Bank im vergangenen Jahr eine Finanz-KI zur spielerischen Vermittlung von Finanzwissen. Zum Einsatz kommt ein textbasierter Chatbot. Die KI versteht im Chat komplexe Fragen und gibt Antworten rund um das Thema Finanzen.

Datenanalyse für mehr Sicherheit

Auch jenseits von Chatbots bietet die Technologie zahlreiche Optionen. „In der Finanzbranche gibt es interessante KI-Anwendungsmöglichkeiten, neben der Verbesserung der Kundenkommunikation auch zur Automatisierung von Back-Office-Aufgaben oder zur Personalisierung des Kundenengagements“, sagt Zach. „Ein Finanzdienstleister setzt KI zum Beispiel für die Zusammenfassung von Transkripten aus Konferenzen ein und reduziert den Analyseaufwand dadurch um 25 Prozent.“ Die Automatisierung rationalisiert Abläufe, senkt Kosten und steigert die Produktivität.

Ein weiterer großer Bereich: das Thema Sicherheit. KI-gestützte Systeme erkennen etwa auffällige Transaktionen. Sie analysieren große Datenmengen in Echtzeit, um ungewöhnliche Muster und Betrugsfälle zu identifizieren. Belastet eine Kundin beispielsweise im Ausland ihre Kreditkarte mit einer sehr hohen Summe, vergleicht die KI den historischen Verlauf der Kartennutzung in Echtzeit und meldet, wenn die Transaktion nicht plausibel erscheint. Anderes Beispiel: Befindet sich besagte Kundin offensichtlich nicht selbst im Ausland, weil sie noch Minuten zuvor Bargeld am heimischen Bankomaten abgehoben oder bei Billa Einkäufe bezahlt hat, wird die KI ebenfalls „hellhörig“.