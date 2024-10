Was Eltern beim Anlegen für den Nachwuchs beachten sollten

Früher an später zu denken, lohnt sich: Dank Zinseszins kann selbst aus kleinen Beträgen eine beachtliche Summe werden. Das gilt für die eigene Altersabsicherung, aber auch bei der Vorsorge für Kinder. In einer Studie des Marktforschungsinstituts TripleM von 2019 gaben 77 Prozent der Befragten an, dass es Aufgabe der Eltern sei, ihrem Nachwuchs einen finanziellen Grundstein zu legen.

Viele Eltern machen dies auch fleißig. 37 Prozent ihrer Rücklagen wanderten nach erwähnter Umfrage ins Sparstrümpfchen fürs Kind, durchschnittlich 57 Euro im Monat. Für ein gutes Drittel der Kinder steuerten auch noch andere liebe (Wahl-)Verwandte Geld bei, rund 84 Euro monatlich. Nimmt man diese Basis, könnten aus den insgesamt 141 Euro pro Monat von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr des Kindes bei einer Rendite von fünf Prozent rund 48.000 Euro werden, vor Steuern. Circa 18.000 Euro davon wären Zinsen oder Kapitalerträge. Ein schöner Grundstein. Der Pferdefuß: Fünf Prozent bringen weder Sparbuch noch Bausparer, die zu den beliebtesten Sparformen von Eltern zählen. Vielmehr knabbern Inflation und oft auch Produktkosten heftig an den Einlagen.

Nun könnte man in Assets investieren, die höhere Renditen versprechen. Aktien etwa. Doch daraus können Probleme erwachsen. Und die Rede ist hier nicht (nur) von Schwankungen der Kapitalmärkte, sondern auch von rechtlichen Konsequenzen. Denn wer nennenswertes Vermögen seines Kindes (über 15.000 Euro) anlegt – dazu zählen neben Erbschaften, Versicherungsleistungen oder Guthaben auf Kindersparbüchern auch dezidiert dem Nachwuchs zugedachte Für-später-Geldgeschenke der Verwandtschaft –, muss sich an strenge Regeln halten. Stichwort: Mündelsicherheit (s. Kasten). Und auch wer „nur“ eigenes Geld für den Nachwuchs anspart, um es ihm später zu schenken, sollte einiges beachten, damit die Kids es tatsächlich einmal besser haben und nicht etwa viel Ärger.

Die Frage ist also weniger, wie Eltern für den Nachwuchs vorsorgen können. Vielmehr muss sie (auch) lauten: Was dürfen sie, wenn sie das Vermögen ihrer Kinder anlegen, und was sollten sie regeln, wenn sie mit eigenem Geld vorsorgen wollen? Leider ist nicht nur die Antwort darauf komplex, sondern bereits die Suche nach kompetenter Auskunft.

Im Web empfohlene Fonds entpuppen sich zum Beispiel als nicht mündelsicher. ChatGPT rät gar zu Strategien (Einzelaktien im Juniordepot), die in Österreich praktisch nicht umsetzbar wären, zudem aufgrund der geringen Diversifikation auch höchst riskant. Und mehr als nur ein:e (seriöse:r) FinFluencer:in empfiehlt – so weit, so gut – das Ansparen via ETF-Sparplan im Unterdepot und eine Schenkung ans dann volljährige Kind, vergisst aber zu erwähnen, dass es im Falle von Tod, Insolvenz oder Scheidung der Eltern leer ausgehen oder weit weniger bekommen könnte als intendiert.

Also ab zum Finanzberater. Doch der schüttelt nur den Kopf. Zu wenig Honorar/Provision. Mündelsichere Geldanlagen, zu denen er ab einer Anlagesumme von 15.000 Euro raten müsste, will er sich nicht haftbar machen, sind nun einmal keine Blue Chips. Für den Einsatz höherwertiger Geldanlagen bräuchte man die Genehmigung des Pflegschaftsgerichts und dafür ein Gutachten, was sich in der Praxis für kleinere Vermögen kaum rechne. Die angerufene Familienrichterin fleht schließlich fast, man möge das Thema nicht angreifen – die Pflegschaftsgerichte seien sowieso schon überlastet.

Wer es „richtig“ machen will, landet wie profil Extra, bei einem Anwalt oder einer Anwältin für Familien- und Kindschaftsrecht. Etwa bei Eric Heinke, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Wien. Er bringt Licht ins Anlagedunkel.