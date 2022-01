Corona: Angeblicher Hebammen-Brief enthält Fake News zur Impfung

Im Internet kann sich jeder eine beliebige Identität zulegen – und sich wahlweise als Unternehmenseigentümer, als Polizeibeamter oder als Hebammen-Kollektiv ausgeben. Eine E-Mail-Adresse ist schließlich schnell und kostenlos eingerichtet. So eine Mailadresse hat sich auch eine Gruppe zugelegt, die sich selbst „Hebammen werden laut“ nennt und vorgibt, im Namen von 217 österreichischen Hebammen zu sprechen. In einem offenen Brief, der in Form eines E-Mails an mehrere Zeitungsredaktionen verschickt wurde, zweifeln die angeblichen Geburtshelferinnen die Impfung an – und schrecken dabei auch vor heftigen Fake News nicht zurück. Verschwörungstheoretische, FPÖ-nahe und rechtslastige Alternativmedien greifen die Meldung auf, ohne zu hinterfragen, ob sich hinter der E-Mail-Adresse tatsächlich 217 wütende Hebammen verbergen. Oder ob hier eine angesehene Berufsgruppe für Anti-Impf-Propaganda instrumentalisiert wird.

In den Social Media verbreitet sich der Brief rasant, vor allem unter Impfskeptikern. Besorgniserregend: Denn Wissenschafterinnen verschlägt es angesichts der Behauptungen in dem Brief die Sprache. Das Österreichische Hebammengremium (ÖHG) distanziert sich ausdrücklich.

Das Schreiben zur „freien Impfentscheidung“ wurde von der anonymen Gruppe am 4. Jänner 2022 an die Interessensvertretung der Hebammen, an die Regierung und mehrere Medien, darunter profil, übermittelt. Die Kurzfassung: Die Sicherheit des Vakzins sei „nicht endgültig festgestellt und belegt“, die Datenlage zur Verwendung in der Schwangerschaft „begrenzt“. Ungeimpfte Frauen würden bei der Geburtshilfe Diskriminierung erleben, hätten bei einer Infektion zumeist jedoch ohnehin „milde bis moderate Verläufe“. Mit – unbelegten – Einzelschicksalen schürt der Brief Angst: „Große Sorgen bereiten uns auch berufliche Beobachtungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung von Schwangeren, denen häufig nicht nachgegangen wird: Fehlgeburten, vorzeitige Wehentätigkeit, früher vorzeitiger Blasensprung, vaginale Blutungen, Frühgeburten, Wachstumsretardierung, Eklampsie, Myokarditis, etc.“ faktiv zeigt auf, warum es sich um eindeutige Falschinformationen handelt.

Hebammengremium: Beobachtungen „nicht zutreffend“

Das Österreichische Hebammengremium, das alle rund 2400 Hebammen im Land vertritt, distanziert sich ausdrücklich von den Behauptungen im Brief. Die Beobachtungen „können wir nicht nachvollziehen“, heißt es von Seiten des ÖHG-Präsidiums. „Aus unserer Sicht sind sie nicht zutreffend.“ Und: „Einzelne berufliche Erfahrungen können keinesfalls wissenschaftliche Evidenz oder Expertenkonsens ersetzen.“

Ungeimpfte Frauen würden außerdem keinerlei Diskriminierung im geburtshilflichen Setting erfahren, widerspricht das ÖHG.

Das Gremium bezweifelt, dass tatsächlich 217 Hebammen, die aus Angst vor Repressalien anonym bleiben wollen, hinter dem Brief stehen würden: „Wir haben einen Newsletter an die Hebammen in Österreich geschickt, in dem wir zu dem Brief Stellung beziehen. Die Reaktionen der Hebammen darauf bestätigen uns in der Überzeugung, dass der Brief höchstens die Ansichten einer kleinen Gruppe an Hebammen wiedergibt.“ Schwangeren und stillenden Frauen sei die Corona-Schutzimpfung weiterhin anzuraten, heißt es gegenüber profil.

Gesellschaft für Gynäkologie: „Keine Hinweise auf negative Auswirkungen“

Auch die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (OEGGG) empfiehlt die Verabreichung der Covid-19-Impfung allen Frauen mit Kinderwunsch, Schwangeren und Stillenden, obwohl es sich offiziell noch um einen „Off-Label-Use“ handelt (weshalb Schwangere auch von der Impfpflicht ausgenommen sind): „Es gibt derzeit keine Hinweise auf irgendwelche negativen Auswirkungen der Impfung auf den Schwangerschaftsverlauf oder das ungeborene Kind.“

Nach Alexandra Ciresa-König, Oberärztin an der Innsbrucker Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Vorstandsmitglied der OEGGG, gebe es „ausreichend wissenschaftliche Untersuchungen mit einer großen Anzahl von Patientinnen“.

Zu den mutmaßlichen Beobachtungen der Hebammen im Brief meint die Expertin: „Von wissenschaftlicher Seite können wir das nicht bestätigen. Wir im OEGGG-Vorstand sind alle praktizierende Gynäkologinnen und Gynäkologen aus geburtshilflichen Abteilungen in ganz Österreich. Wir sehen keinen Anstieg von den genannten Schwangerschaftskomplikationen bei Patientinnen, die gegen Covid-19 geimpft worden sind.“

Sehr wohl beobachtet werden konnten im vergangen Jahr jedoch „komplizierte Schwangerschaftsverläufe“ bei Covid-Infizierten, so die Fachfrau: „Es gab natürlich auch infizierte Patientinnen, die einen leichten Verlauf hatten. Aber es gab eine Anzahl von sehr schwerwiegend erkrankten Schwangeren, vor allem im letzten Drittel der Schwangerschaft, und darunter auch mehrere, die intensivmedizinische Betreuung benötigt haben, wo wir um das Leben von Mutter und Kind gebangt haben.“

Wurden von Schwangeren vermehrt Nebenwirkungen gemeldet?

In Österreich erfasst das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) alle vermuteten Nebenwirkungen von Arzneimitteln und Impfstoffen. In deren Bericht zur Coronaschutzimpfung sind die Beobachtungen, die im offenen Breif geschildert werden, nicht enthalten. Auf profil-Nachfrage heißt es jedoch, ein vermuteter Zusammenhang mit einer vorzeitigen Beendigung der Schwangerschaft „wurde insgesamt acht Mal gemeldet (4x Comirnaty, 3x Vaxzevria, 1x Janssen).“ Betont wird, dass nicht jedes Krankheitszeichen, das im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftrete, auch auf die Impfung zurückzuführen sei: „Wenn Impfstoffe an sehr viele Personen verabreicht werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Impfung Beschwerden auftreten, die nicht durch die Impfung, sondern durch andere Ursachen, wie eine zeitgleich oder kurz danach aufgetretene andere Erkrankung, ausgelöst wurden.“

Hebammen können keinen Beleg liefern

Doch wie kommt das – anonyme – Kollektiv an Hebammen auf seine Behauptungen? Und wer verbirgt sich wirklich dahinter? profil kontaktiert die Mailadresse, die den offenen Brief abgeschickt hat. Die Antwort fällt allgemein aus: Mit Fehlgeburten und anderen schwerwiegenden Komplikationen in der Schwangerschaft „waren wir in der Geburtshilfe schon immer konfrontiert“. Und: „Wenn eine solche Normabweichung aber in (sehr) nahem zeitlichen Zusammenhang mit einer Covid-19 Impfung auftritt, werden wir Hebammen aufmerksam. Wir selbst können dies aber weder statistisch noch wissenschaftlich aufarbeiten. Daher müssen wir unsere Wahrnehmungen artikulieren, was wir mit unserem offenen Brief getan haben.“ Einen Beleg für den behaupteten Zusammenhang zwischen Komplikationen und Impfung können die Personen hinter der Mailadresse also nicht liefern, auch keine wissenschaftlichen Nachweise. „Wir, als Hebammen, können weder mit Sicherheit sagen, dass die Impfung ursächlich ist, noch dass sie es nicht ist“, schreiben sie weiter und wünschen sich dennoch eine „kritische Offenheit“.

profil sicherte dem Kollektiv die Wahrung der Anonymität zu, bat aber um einen Beleg dafür, dass hinter der Mailadresse tatsächlich Hebammen stehen. Bis Redaktionsschluss blieb diese Bitte unbeantwortet.