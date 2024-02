Das Kanzler-Märchen von Mann und Frau

Tatsächlich gibt es hauptsächlich zwei Geschlechter. Frauen besitzen in der Regel zwei X-Chromosomen, Männer ein X und ein Y-Chromosom. Doch es gibt viele Ausnahmen: Intersexuelle Menschen tragen meist die Merkmale beider Geschlechter in sich. Das sogenannte Klinefelter-Syndrom zum Beispiel ist eine der häufigsten Formen von Intersexualität – jedes fünfhundertste bis tausendste männliche Baby ist davon betroffen. Diese besitzen einen XXY-Chromosomensatz, haben also ein X-Chromosom zu viel. „Die meisten zeigen nur geringe oder keine Symptome“, sagt der Humangenetiker Helmut Schaschl von der Universität Wien. Manche können allerdings von verkleinerten Hoden und Unfruchtbarkeit betroffen sein.

Geschlechter im Spitzensport

So ist es auch bei der südafrikanischen Leichtathletin Caster Semenya. Die zweifache Olympiasiegerin über 800 Meter kämpft seit Jahren gegen die Testosteron-Grenzen des Leichtathletik-Weltverbandes. Da Semenya diese überschreitet, müsste sie ihren natürlich hohen Hormonspiegel durch die Einnahme von Medikamenten senken, um weiter bei den Frauen starten zu dürfen. Das tat sie einige Zeit lang, aber „es war die Hölle“, wie sie kürzlich in einem ARD-Interview sagte. Sie habe Panikattacken bekommen und jede Nacht geschwitzt. „Du isst ununterbrochen. Du nimmst zu. Es verändert dich einfach als Mensch. Das ist nicht das Leben, das man haben will.“ Laut eigenen Angaben fehlen ihr Gebärmutter und Eileiter. Aber: „Ich bin eine Frau und habe eine Vagina, wie jede Frau“, sagt Semenya.

Ähnlich wie Caster Semenya erging es einst der Kärntner Abfahrts-Weltmeisterin von 1966, Erika Schinegger. Medizinische Tests vor den Olympischen Spielen 1968 enthüllten ihre männlichen Chromosomen, woraufhin sich die Schirennläuferin zu einer Geschlechtskorrektur entschloss. Mit 20 Jahren wurde aus Erika Erik, der tapfer weiter trainierte und auch bei den Herren reüssierte – bis ihn der Schiverband, angeblich wegen zu großer Aufmerksamkeit der Medien, aus dem Männerteam entfernte.

Möglicherweise dachte Nehammer an Fälle wie Semenya und Schinegger, als er folgenden Satz in seinem „Österreichplan“ formulierte: „‘Gendern’ hat nicht nur in der Sprache, sondern auch im Alltag oftmals problematische Konsequenzen. So haben beispielsweise biologische Männer an Sportveranstaltungen für Frauen teilgenommen.“ Eine Antwort auf die Anfrage von profil, ob intersexuelle Menschen seiner Meinung nach von Frauenbewerben ausgeschlossen werden sollten, blieb der Kanzler schuldig. Seine Äußerung in „Heute“ wollte er ebenfalls nicht kommentieren.

Fazit

Es gibt biologisch gesehen mehr als zwei Geschlechter. Intersexualität ist eine Tatsache, die sich medizinisch einwandfrei nachweisen lässt. Die Aussage von Nehammer ist daher falsch.