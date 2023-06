Der doppelte Babler: Für und gegen die Wehrpflicht

Politisch sozialisiert wurde der SPÖ-Chef in der Sozialistischen Jugend (SJ). Anfang der 2000er, Babler war damals noch in der SJ aktiv, lancierte die rote Jugendorganisation eine Kampagne mit dem Titel: “Bundesheer abschaffen!” Babler erklärte damals gegenüber einer Regionalzeitung, er werde "entschlossen gegen die Militarisierung im Lande Widerstand leisten".

An eines will sich Babler aber ganz genau erinnern: “Ich war immer Befürworter der Wehrpflicht”, erklärte er in einem Interview mit der Tageszeitung “Standard”. Das Problem daran: In den Archiven ist Bablers Haltung zum Bundesheer bestens dokumentiert.

Eine Abschaffung des Bundesheeres war auf dem Stimmzettel damals keine Option. Also entschied sich Babler für das aus seiner Sicht kleinere Übel und stimmte - gegen die SPÖ-Parteilinie - für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Seine Position erklärte er gegenüber den “Niederösterreichischen Nachrichten” so: “Die Einführung eines Berufsheeres birgt die große Gefahr, in Zukunft mit in Angriffskriege - auch für wirtschaftliche Ziele - ziehen zu müssen.“ Babler befürchtete, dass österreichische Soldaten, im Falle eines Profi-Heeres, in Auslandseinsätzen kämpfen müssen. Babler war also für die Wehrpflicht, aber nur im Zweifel.

Meinungsänderungen von Spitzenpolitikern werden oft spöttisch als “Umfaller” qualifiziert, dabei können auch neue Informationen und Erfahrungen alte Überzeugungen verändern. Es wäre nur ehrlicher gewesen, hätte Babler seine Meinungsänderung transparent gemacht - und erklärt.

Seine Angst vor Auslandseinsätzen dürfte Babler inzwischen ebenfalls abgelegt haben. Auf die Frage, wie er zu einer EU-Armee stehe, erklärte er dem “Standard”: “Darüber sollten wir diskutieren. Es geht darum, wie die gesamte europäische Sicherheitspolitik aussehen soll.”