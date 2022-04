Die Behauptung des russischen Botschafters im profil-Interview

Russland werden grausame Kriegsverbrechen vorgeworfen – jüngst in Butscha, zuletzt in Mariupol. Dmitrij Ljubinskij will davon nichts wissen: Russische Streitkräfte seien für den Angriff ziviler Ziele nicht verantwortlich. Auf die Frage, wer denn dann etwa Krankenhäuser in Mariupol bombardiert hätte, antwortet der russische Botschafter im profil-Interview: „Es gibt Belege, dass es überhaupt kein Bombardement war, sondern eine Explosion. Die Ukrainer platzieren Sprengsätze.“ Belege dafür kann Ljubinskij auf Nachfrage nicht liefern. Er verspricht jedoch, derartige „Kriegsverbrechen“ der Ukrainer künftig verfolgen zu wollen. profil hat sich angesehen, ob ukrainische Streitkräfte am 9. März tatsächlich ihre eigene Kinderklinik in die Luft gesprengt und damit drei Tote und 17 Verletzte – darunter Kinder und schwangere Frauen – in Kauf genommen haben. Das Ergebnis ist eindeutig.