In diesen Bundesländern gilt bereits eine Impfpflicht

In vier Bundesländern ist eine Covid-19-Impfung bereits Voraussetzung, um Jobs in Spitälern oder Pflegeheimen anzunehmen (siehe Grafik). Niederösterreich und Wien überlegen, die Maßnahme auch auf Pflichtschullehrer auszuweiten. Intensivmediziner, Mitglieder des Nationalen Impfgremiums und Regierungsmitglieder blicken mit Sorge auf die sinkende Impfbereitschaft. Auch wenn kein Politiker derzeit offen eine generelle Impfpflicht fordert – das Ziel scheint klar: Das Leben derer, die sich bisher nicht immunisieren ließen, soll unbequemer werden. Es

läuft auf eine indirekte Verpflichtung hinaus. Aber ist das auch sinnvoll – oder befeuert das nicht vielmehr die Skepsis gegen die Corona-Maßnahmen? Wie viel individuelle Freiheit ist in einer Pandemie möglich? Und wie viel Druck nötig?