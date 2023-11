Die Promi-Falle: Wie Finanzbetrüger auf Fake News setzen

Promis leben gefährlich. „Die Vorwürfe gegen Barbara Karlich haben sich bestätigt“, steht in einem Facebook-Posting, das derzeit weite Kreise zieht. „Großer Skandal. ORF-Geschäftsführung verweigert Kommentar“, schreibt ein Nutzer über ein Foto der Ex-Moderatorin Danielle Spera. An anderer Stelle heißt es: „Millionenshow-Moderator Armin Assinger sieht sich mit schlimmen Vorwürfen konfrontiert.“

Die Artikel versprechen investigative Scoups, relativ schnell wird jedoch klar: Hier geht es nicht um Promi-Skandale und ORF-Affären, sondern darum, eine Finanz-Plattform namens „Immediate Momentum“ zu bewerben. „Sie können ihr Konto per Kreditkarte füllen. Was hat man denn vom Geld, das man nicht arbeiten lässt? Das ist die Möglichkeit, die man sich nicht entgehen lassen sollte,“ wird Armin Assinger in den Mund gelegt.

„Immediate Momentum“ ist seit September als Finanzbetrugs-Seite bei der Aufklärungsplattform Watchlist Internet geführt. „Wer Finanzgeschäfte über diese Plattform abwickelt, läuft Gefahr, viel Geld zu verlieren“, heißt es dort vom Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT).

Als Autor des Fake-Artikels wird ein Redakteur namens Gerald Hoch ausgewiesen. Eine Google-Bildersuche zeigt: Den Nachrichtenredakteur Gerald Hoch gibt es gar nicht. Das Bild des Mannes wurde in hunderten ähnlichen Scam-Artikeln verwendet und illustriert auch französische und russische Data-Science-Kurse. Der angebliche Hoch hat, zur Untermauerung seiner Recherchen, sogar Screenshots seiner Konten eingefügt, auf denen Transaktionen mit hohen Gewinnen zu sehen sein sollen – auch diese Screenshots sind gefälscht.

Derartige Online-Betrugsmaschen werden immer beliebter. „In den sozialen Medien gibt es strenge Richtlinien für die Bewerbung von Finanzprodukten und Investment-Möglichkeiten. Um diese Einschränkungen zu umgehen, werden also Fake-News-Artikel beworben, die dann erst in einem zweiten Schritt zu Finanzbetrugs-Seiten weiterleiten“, erklärt Julia Krickl vom ÖIAT.