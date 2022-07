Ermittlungsakten widersprechen Sachslehner in Inseratenaffäre

Das erklärt ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner ihren fast 6.000 Twitter-Followern zwei Tage vor dem Pressetermin zur „roten Scheinheiligkeit“. Eine genaue Betrachtung macht deutlich: Die Vorwürfe sind durchaus vergleichbar, in ihrer Schwere spielen sie allerdings in einer unterschiedlichen Liga.

Zuletzt wurde bekannt, dass die WKStA einen Anfangsverdacht wegen „derselben Vorwürfe“, wie Sachslehner sie bezeichnet, gegen vier frühere Verantwortliche der SPÖ aus der Zeit von Werner Faymann prüft – darunter der frühere Staatssekretär Josef Ostermayer und Ex-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos. Die ehemalige Meinungsforscherin und ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin steht ebenfalls im Zentrum der Prüfung. Anlass soll eine Zeugenaussage der Meinungsforscherin Sabine Beinschab sein, wonach ein Angebot für eine Studie der SPÖ zum Thema Parteipräferenz 2009 an das Bundeskanzleramt geschickt wurde. Und nicht an die Partei, also ähnlich wie in der Causa der ÖVP. Auch diese Vorwürfe werden bestritten, es gilt ebenfalls die Unschuldsvermutung.

Umfragen laut Beinschab nach SPÖ-Wünschen verändert

Bereits im Oktober 2021 hatte Beinschab der WKStA erläutert, dass Umfrageergebnisse ihrer damaligen Chefin Karmasin für die Tageszeitung „Heute“ zu Gunsten der Wünsche der SPÖ verändert wurden. Damals hieß es noch: „Ich kann mich aber nicht erinnern, ob auch öffentliche Dienststellen beteiligt waren.“ Ein schneller Blick auf die „Heute“-Sonntagsumfragen zwischen April 2012 und November 2013 (in diesem Zeitraum habe es laut Geschäftsführer Wolfgang Jansky eine Zusammenarbeit mit Karmasin gegeben) zeigt: Eine auffallende Abweichung von anderen Umfrageergebnissen wie bei der ÖVP in der Tageszeitung „Österreich“ in den Jahren 2016 und 2017 (profil 41/2021 berichtete) lässt sich nicht erkennen. Im Mai 2017 lag die Kurz-ÖVP beispielsweise bei 35 Prozent, während alle anderen Institute die Volkspartei im Durchschnitt bei 30 Prozent sahen.

Ein Unterschied zwischen den beiden Sachverhalten liegt zunächst in der Summe der angeblich ausgestellten Rechnungen: Bei der ÖVP steht ein Betrag von 600.000 Euro im Raum, bei der SPÖ soll es aktuell um 22.000 Euro gehen. Des Weiteren erklärt die WKStA auf profil-Anfrage, dass der Fall der SPÖ nicht mit jenem der ÖVP zu vergleichen sei: Es wurde kein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der SPÖ eingeleitet, anders als bei der ÖVP. Die WKStA habe lediglich einen Anfangsverdacht gegen ehemalige SPÖ-Politiker geprüft: „Das ist ein Standardprozedere und sagt nichts über die Qualität der Vorwürfe aus. Wir müssen einfach jeder potenziell strafrechtlich relevanten Aussage nachgehen.“

Fazit

Sachslehner verweist auf Medienberichte, die „explizit einen Vergleich zwischen den Vorwürfen gegen die Volkspartei sowie gegen jene der SPÖ“ herstellen. Aufgrund der ähnlich gelagerten Natur der Anschuldigungen ist diese Aussage der ÖVP-Generalsekretärin als größtenteils richtig einzustufen. Auch der SPÖ soll Beinschab vorgeworfen haben, Umfragen manipuliert und falsch abgerechnet zu haben. Unterschiede liegen jedoch in der Dimension der kolportierten Summen sowie dem Stand des Verfahrens.