Faktencheck: Diese Belege beweisen Postenschacher im Innenministerium

in einer Aussendung des FPÖ-Parlamentsklubs am 11.4.2024

Im Innenministerium soll seit Jahrzehnten ein ungeschriebenes Gesetz gelten: Kennen geht vor Können, ist zu hören. Bei Postenbesetzungen würden sich nicht immer die durchsetzen, die am besten qualifiziert sind - sondern die, die am besten vernetzt sind.

Das behaupten derzeit mehrere Parteien, darunter FPÖ und Neos, die dem ÖVP-geführten Innenministerium ein System aus „Postenschacher“ oder gar wörtlich „Postenkorruption“ unterstellen.

Solche Vorwürfe gibt es immer wieder, jede Regierungspartei ist damit konfrontiert. Die Frage ist nun: Sind das bloß die üblichen Unterstellungen der Opposition oder lässt sich die sogenannte Ämterpatronage - also die Bevorzugung von Parteifreunden bei öffentlichen Jobs - im Innenministerium auch faktisch nachweisen?

profil hat mehr als 100 Bescheide der Bundes-Gleichbehandlungskommission zu Besetzungen ausgewertet. An diese Stelle im Bundeskanzleramt können sich Bewerber wenden, wenn sie der Meinung sind, dass sie bei einer Besetzung im Staatsdienst übergangen wurden; zum Beispiel aus weltanschaulichen (gemeint: parteipolitischen) Gründen.

Das Ergebnis der Auswertung ist eindeutig: Nirgendwo sonst im öffentlichen Dienst ist das System der parteipolitisch motivierten Ämterpatronage so verbreitet wie im Innenministerium.

175 Bewerber für öffentliche Jobs sahen sich in den Jahren 2006 bis 2023 aufgrund ihrer Weltanschauung am beruflichen Aufstieg behindert – und wandten sich an die Kommission. 70 Prozent der Fälle - in Summe 124 - entfallen auf das Innenministerium. Bei 65 Polizeibeamten stellte die Gleichbehandlungskommission eine Diskriminierung fest, weil sie das falsche oder gar kein Parteibuch hatten. In zehn weiteren Fällen konnte eine solche Benachteiligung nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Wie in folgender Passage aus dem März 2023: „Mangels Nachweises eines sachlich nachvollziehbaren Motivs für die Entscheidung zu Gunsten des der ÖVP zurechenbaren Bewerbers seitens des Dienstgebers kam der Senat auf Grund der Beweislastverteilung zu dem Ergebnis, dass parteipolitische Motive zumindest mitentscheidend waren.“ Auch finden sich Fälle, bei denen sich zwischen zwei für ähnlich gut befundene Bewerber die Person mit Person ÖVP-Hintergrund durchsetzt. Wie in diesem Fall aus dem April 2016: „B sei der ÖVP-Fraktion zuzuordnen. Eine Widerlegung dieser Behauptung erfolgte durch die Dienstbehörde weder in ihrer Stellungnahme noch in der Sitzung der Kommission.“

Dass die Schriftstücke der Gleichbehandlungskommission mit den Worten „sachfremde Motive waren ausschlaggebend. (…) Der Verdacht des Antragstellers konnte von der Dienstgeberseite nicht mit Sachargumenten entkräftet werden“ enden, ist keine Seltenheit. In mehr als jedem zweiten der insgesamt 124 Anträge stellt die Kommission eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung fest.