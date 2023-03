Faktencheck: Rechte Propaganda gegen Klimaschutz - entkräftet

Die Folgen des Klimawandels werden nicht nur durch Hitzewellen und eine Zunahme von Wetterextremen spürbar - sie befeuern auch eine Debatte darüber, wie sich der Lebensstil verändern muss, um die Erderwärmung einzubremsen. Es sind Veränderungen, die viele lieber nicht mitmachen wollen. Da kommt eine Erzählung gerade richtig: Der Verschwörungs-Sender AUF1 behauptet, der Klimawandel sei gar nicht so schlimm und es gäbe keinen wissenschaftlichen Konsens für die menschengemachte Erderwärmung. Was ist dran an den Aussagen? Nicht viel.