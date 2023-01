Faktencheck: Ab wann sich der Umstieg von Verbrenner auf E-Auto lohnt

Mit „technologischer Steinzeit“ vergleicht die FPÖ den Plan der EU, ab 2035 keine Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Die türkis-grüne Bundesregierung will das Aus für neue Benzin- und Diesel-Fahrzeuge in Österreich bereits 2030, also fünf Jahre früher, erreicht haben. Und plädiert für eine „Trendwende“ im Verkehr. Durch den Umstieg auf Elektro-Autos?

In den letzten 20 Jahren ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro gefahrenem Kilometer bei neu zugelassenen Benzin- und Diesel-Pkw tatsächlich um rund 30 bzw. 20 Prozent zurückgegangen, wie aus einem Bericht des Umweltministeriums hervorgeht; allerdings keinesfalls verschwunden. Fachleute widersprechen Hafenecker daher unisono. Neben den laufenden -Emissionen durch die Verbrennung von Diesel und Benzin fallen auch andere, typische „Auspuffgase“ an, die mit Ökostrom betriebene E-Autos nicht vorweisen. 2020 wurden allein im Verkehrssektor etwa 49.220 Tonnen Stickoxide ausgeschüttet.

Ende November 2022 waren rund zwei Prozent aller österreichischen Pkw rein elektrisch betrieben. Während das Interesse an E-Autos steigt - im letzten Jahr machten diese über 15 Prozent aller Neuzulassungen aus -, werden auch kritische Stimmen lauter. Im Zentrum von Beanstandungen steht stets das Herzstück eines jeden Elektro-Pkw – der Lithium-Ionen-Akku. Und dessen energieintensive Produktion. FPÖ-Verkehrssprecher Hafenecker vergleicht: „Der moderne Verbrennungsmotor ist prinzipiell im Betrieb sauberer als die Herstellung eines Elektro-Fahrzeuges mit seinen Batterien.“ Stimmt das so?

Betrachtung des gesamten Lebenszyklus

Fachleute sind sich einig: Für eine sinnvolle Gegenüberstellung von E-Auto und Verbrenner muss stets deren gesamter Lebenszyklus betrachtet werden: „Von der Herstellung über die Nutzung bis zum Recycling“, sagt Christoph Link von der Österreichischen Energieagentur (AEA). Hafeneckers Vergleich der Produktion eines E-Pkw mit dem Betrieb eines Benzin- bzw. Diesel-Autos hinkt somit.

E-Autos steigen in Ökobilanz besser aus

Auf Anfrage rät der FPÖ-Politiker profil, eine Google-Suche zur Energiebilanz von Fahrzeugen durchzuführen. Recherchen im Internet sowie offline ergeben: Über ein komplettes Fahrzeugleben hinweg steigen E-Autos deutlich besser aus als Benzin- oder Diesel-Pkw. Das Umweltbundesamt kommt in seiner Ökobilanz etwa zu dem Ergebnis, dass ein Elektro-Auto über seinen gesamten Lebenszyklus betrachtet - je nach Pkw-Klasse - zwischen 47 und 63 Prozent weniger Treibhausgas-Emissionen verursacht als ein Verbrenner. In dieser Rechnung zentral: Die Zusammensetzung des Stroms. In Österreich stammen rund 80 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen, weshalb ein in Wien aufgeladenes E-Auto umweltfreundlicher ist, als ein in Warschau geladenes; zwei Drittel des polnischen Stroms stammt aus Kohlekraftwerken. Wilfried Sihn, Geschäftsführer von Fraunhofer Austria, sieht in der E-Mobilität jedenfalls die Zukunft. Aber: „Das geht nur mit bedeutend mehr grünem Strom.“

Energieintensive Herstellung von Batterien

Während die Förderung und Raffination von Erdöl den größten Emissionsanteil im Lebenszyklus von Benzin- und Diesel-Autos ausmacht, tragen Elektro-Pkw durch die Herstellung ihrer - meist aus China stammenden - Batterien einen schweren „CO2-Rucksack“. Laut Umweltbundesamt sind diese Emissionen allerdings nach 45.000 Kilometern Fahrt wieder eingespart – bei österreichischem Strommix. Lädt man sein E-Auto an der eigenen Photovoltaik-Anlage am Dach, also mit 100 Prozent grünem Strom, geht es rascher. Und: Je kleiner die Batterie, desto schneller deren Amortisierung.

Im Übrigen benötigen Batterien immer weniger sozial und ethisch problematische Rohstoffe (Stichwort: Ausbeutung rohstoffreicher, jedoch oft ärmerer Staaten), deren Verwendung Hafenecker anprangert. Markus Kaiser, Elektromobilitätsexperte des ÖAMTC, erklärt: „Wir sehen eine Abkehr von Kobalt.“ Das Metall befinde sich global gesehen nur mehr in zwei Drittel aller neu verbauten Fahrzeug-Batterien, so der Fachmann.

Auch David Wöss vom Institut für Verfahrens- und Energietechnik der Boku in Wien meint, dass Akkus von Elektro-Pkw einen schlechteren Ruf haben, als sie verdienen: „Wenn eine Batterie nach mehrjähriger Verwendung im E-Auto beispielsweise nur noch 80 Prozent an Kapazität hat, kann sie noch viele Jahre als stationärer Speicher für Sonnenstrom dienen, bevor sie dann recycelt wird.“

Fazit

Insgesamt schneiden E-Autos in Bezug auf Emissionen deutlich besser ab als Verbrenner. Für einen sinnvollen Vergleich muss stets der gesamte Lebenszyklus eines Pkw betrachtet werden – von der Herstellung, über die Energiebereitstellung bis zur Entsorgung. Hafeneckers Aussage ist als irreführend einzustufen.