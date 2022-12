Die beliebtesten Klima-Falschbehauptungen des Jahres im Faktencheck

Sie nennen sich die „Letzte Generation“ und kleben sich an heimischen Straßen fest, ihre Verkehrsblockaden sehen die - 2022 dadurch bekannt gewordenen - „Klima-Kleber“ als Notbremse vor dem Klimakollaps. Droht dieser? Und wenn ja, wann?

Fest steht: In diesem Jahr häuften sich Extremwetterereignisse wie Hitze- bzw. Kältewellen, Stürme oder Hochwässer. Und das weltweit. Auch in Österreich sind die Auswirkungen der Klimakrise immer deutlicher zu spüren. Während die heimische Regierung klimapolitische Maßnahmen wie das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz oder die CO2-Steuer 2022 auf den Weg gebracht hat, fehlt es Klimaschützerinnen und -schützern weiterhin an zentralen Weichenstellungen: Die Regelungen zum Ausstieg aus Öl und Gas beim Heizen sowie das Klimaschutzgesetz sind noch immer ausständig – seit mittlerweile zwei Jahren.

faktiv hat die beliebtesten Behauptungen zu Klima und Umwelt von Bundesregierung, Opposition, Länderchefs und Industrie einer Prüfung unterzogen. Eine Übersicht der Klima-Faktenchecks aus dem Jahr 2022: