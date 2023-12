Faktencheck: Warum Gutverdiener von der Pendlerpauschale profitieren

Im Rahmen der Klimakonferenz in Dubai kündigte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) eine Reform der Pendlerpauschale an. Kritik kam prompt durch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die eine Abschaffung der Pendlerförderung befürchtete. „Viele Landsleute, die gerade aus entlegenen Gebieten zu ihrem Arbeitsort pendeln, haben bereits genügend Lasten zu schultern”, so Mikl-Leitner.

Zwar sind die Freibeträge fixe Summen, die für alle - unabhängig vom Einkommen - gleich hoch sind. Doch wirken sie sich in progressiven Steuerklassen auch progressiv auf den Steuervorteil aus. Das heißt im Falle der Pendlerpauschale: Befindet man sich in einer höheren Steuerklasse, so wird der effektive Vorteil der Pendlerpauschale größer.

In der untersten Steuerklasse (bis zu einem Jahreseinkommen von 11.693 Euro) ergibt sich übrigens kein Vorteil, da ohnehin keine Lohnsteuer anfällt. In dieser Steuerklasse können jährlich dennoch bis zu 100 Euro extra als Pendlerpauschale über die Negativsteuer bezogen werden.

„Wer im höheren Tarif zahlt, bekommt mehr Vergünstigungen”, sagt Gottfried Schellmann im profil-Gespräch. Für den Steuerexperten lege das Problem nicht an den Freibeträgen per se. Vielmehr sind die engen Korridore der Steuerklassen das eigentliche Problem. Ab einem Jahreseinkommen von 34.000 Euro den Arbeitnehmer mit 41 Prozent zu besteuern, sei nach Ansicht von Schellmann „ziemlich scharf”. Möchte man die steuerliche Regression vermeiden, wären Zuschüsse wie in Form des Klimabonus sozial gerechter.

Kritik an falschen Anreizen

Die Hauptkritikpunkte an der aktuellen Pendlerpauschale sind: Zu wenig sozial, kaum ökologisch. Die Arbeiterkammer präferiert ein Modell, dass Bezieher denselben Betrag bekommen - abhängig vom Arbeitsweg, aber nicht vom Gehalt.

Günther Lichtblau vom Umweltbundesamt kritisiert wiederum, dass die Pauschale vor allem eine Autofahrersubvention sei. Aus seiner umweltökonomischen Sicht setze die Pendlerpauschale die falschen Anreize. Dadurch werde es attraktiver, in dünn besiedelte Regionen zu ziehen. Die Folge: Zersiedelung. „Je mehr zersiedelt ein Raum ist, desto schwieriger wird es, Mobilität in der Region zu organisieren. Die Betroffenen sind stark vom Auto abhängig. Dadurch vermehrt sich der motorisierte Individualverkehr, was wiederum die Zersiedelung fördert. Ein Teufelskreis”, so Lichtblau.

Fazit

Fest steht: Die Pendlerpauschale gewährt Steuerzahlern in höheren Steuerklassen einen größeren Steuervorteil . In ihrer bisherigen Form profitieren zwar alle Pendler, doch begünstigt die große Pendlerpauschale vor allem höhere Einkommen mit einem Auto mehr als Öffifahrer. Die Aussage von Ministerin Leonore Gewessler ist daher größtenteils richtig.