Kogler im Faktencheck: Viel grüne Energie, kaum grüne Posten?

Es ist ein Vorhaben der türkis-blauen Regierung, das Schwarz-Grün nun zu Ende bringen möchte: Österreich soll 2030 über das gesamte Jahr gesehen so viel erneuerbaren Strom in Österreich erzeugen, wie im Land verbraucht wird. Festgeschrieben in der österreichischen Energie- und Klimastrategie aus dem Mai 2018 startete Österreich diese #mission2030 auch von hohem Niveau aus: „Strom stammt bereits zu rund 72 % aus erneuerbaren Quellen“, steht in den Aufzeichnungen einer parlamentarischen Enquete des Nationalrates der ehemaligen Regierungsmitglieder Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ).

Sechs Jahre später sind es laut Werner Kogler „schon fast 90 Prozent“ - diese Zahl stimmt, wie Zahlen des Verbandes der Europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) und des deutschen Fraunhofer-Instituts belegen. Koglers Gesamtaussage, dass es bis 2030 in Österreich „nur mehr Strom aus erneuerbaren Quellen geben“ wird, ist aber irreführend, denn: Es wird auch nach 2030 noch fossil erzeugten Strom in Österreich geben.

Das erklärt Christoph Dolna-Gruber von der Österreichischen Energieagentur gegenüber profil: „Insbesondere in der kalten Jahreszeit werden die bestehenden gasbefeuerten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen auch 2030 noch einen signifikanten Teil des Strom- und auch Fernwärmeverbrauchs decken. Durch ein Mehr an Strom aus Erneuerbaren in den Sommermonaten gleicht sich die Bilanz über das Jahr gesehen wieder aus“, so der Energieexperte. Speist Österreich also an manchen Tagen mehr Strom aus Erneuerbaren in das Stromnetz ein, kann im Gegenzug an anderen Tagen fossiler Strom in Anspruch genommen werden.

Fast 90 Prozent und einmalig in Europa?

Falsch ist der Wert, den Werner Kogler im Sommergespräch angeführt hat, nicht. Er bezieht sich auf die Daten, die ENTSO-E publiziert und das Fraunhofer-Institut hochrechnet. Sie umfassen aber nur das öffentliche Stromnetz – nicht aber den selbst erzeugten und verbrauchten Strom von Unternehmen und Haushalten. Weil das Ziel aber vorsieht, dass 2030 in Österreich bilanziell so viel erneuerbarer Strom erzeugt wird, wie im gesamten Land (also inklusive Haushalte und Unternehmen) verbraucht wird, wäre es laut Dolna-Gruber treffender, sich die Stromerzeugung in Bezug auf den gesamten Verbrauch anzusehen.