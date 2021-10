Lange Rede, wenig Sinn: Sechs Kurz-Spins im Check

Das ist zumindest irreführend. Kurz versuchte im "ZIB 2"-Interview wiederholt, den Eindruck zu erwecken, die "Umfragen" seien allesamt ohne sein Zutun entstanden, als eine Art Eigeninitiative übereifriger Mitarbeiter des Finanzministeriums (BMF).Die von der WKStA ausgewerteten Chats lassen aber darauf schließen, dass Kurz von Anfang an involviert war. Am 15. März 2016, das ominöse Projekt "Österreich-Tool" war in einer frühen Phase, schrieb Thomas Schmid an Sebastian Kurz: "Gute News bei der Umfrage Front. Sophie (Anm.:Karmasin) weiß ich nicht ob ich überreden konnte. Sie ist noch voll auf "Kurz antwortete: "kann ich mit ihr reden?"



Am 6. September 2016, die Kooperation BMF-Beinschab-Fellner war im Anlaufen, meldete Schmid an Kurz: "Habe echt coole News! Die gesamte Politikforschung im Österreich wird nun zur Beinschab wandern. Damit haben wir Umfragen und Co im besprochenen Sinne:-))"Das ist ein Indiz für vorangegangene Absprachen zwischen Kurz und Schmid.



Siehe auch einen Chat vom 8. Dezember 2016. Schmid an Kurz: "Umfrage erscheint morgen." Kurz an Schmid: "super danke." Oder auch den Chat vom 8. Jänner 2017. Kurz an Schmid: "Danke für Österreich heute!" Und Schmid an Kurz: "Immer zu Deinen Diensten:-))." Das sind weitere Indizien dafür, dass Schmid im Auftrag von Kurz handelte.