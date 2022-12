ÖVP und Asyl: Plakolms irreführende Männerquote

Das Büro der Staatssekretärin kann der Beanstandung nichts abgewinnen. „Minderjährige sind unter 18-Jährige, also ist an der Aussage nichts falsch.“ Auf profil-Anfrage erklärt eine Sprecherin jedoch: „Nimmt man alle unter 18-Jährigen, sind circa 82 Prozent der Antragsteller Burschen.” Betont wird allerdings, dass ein Heranziehen unterschiedlicher Bezugswerte oder Zeiträume die „aktuellen Asylprobleme” nicht löse.

faktiv hat sich die Zahlen genauer angesehen. Fest steht: Plakolm hat sich aus der offiziellen Statistik nur jene Daten herausgepickt, die am besten in ihre Erzählung passen.

„Wir müssen die unkontrollierte Migration nachhaltig stoppen.“ So verteidigt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) den rigiden Asyl- und Migrationskurs der Volkspartei (Stichwort: Schengen-Veto). In der „Kronen Zeitung” lässt die Politikerin aktuell mit folgenden Asylzahlen aufhorchen: „Bei den unter 18-Jährigen ist die Situation noch deutlicher: Bei mehr als 11.400 Asylanträgen sind 98,8 Prozent Burschen.” Dieser Prozentsatz belege, wie „kaputt“ Österreichs Asylsystem sei, sagt Plakolm: „Das geht sich nicht mehr aus.“

Weniger Antragsteller bleiben in Österreich

NGOs kritisieren im Übrigen, dass sich Plakolm in ihrer Behauptung zum „kaputten Asylsystem” auf die Asylantragszahlen stütze. Laut UNHCR sei das „nicht sinnvoll“, da viele Antragsteller - also auch Kinder und Jugendliche - weiterziehen. Am „aussagekräftigsten” sei viel eher die Anzahl der Menschen in Grundversorgung sowie die der Schutzzuerkennungen, so das UN-Flüchtlingshochkommissariat.

Aus der Grundversorgungsstatistik, die profil vorliegt, ist abzulesen: Ende Oktober haben in Österreich rund 2.200 unbegleitete Minderjährige (also jene Teilgruppe, die Plakolm heranzieht) Unterkunft, Verpflegung und finanzielle Hilfe bekommen. Zum Vergleich: Rund 11.400 Anträge wurden von dieser Personengruppe gestellt. Dass viele Antragsteller ohne Grundversorgung und somit unter dem Radar der Behörden leben, schließen Fachleute aus. Aus den Asylzahlen des BMI geht hervor, dass in den letzten sieben Jahren insgesamt 5.200 unbegleiteten Minderjährigen Schutz in Österreich gewährt wurde.

Fazit

Die Behauptung, 99 Prozent der Asylwerber unter 18 Jahren seien männlich, ist insgesamt als irreführend einzustufen. Hierbei handelt es sich um Angaben zu lediglich einer Teilgruppe, nämlich unbegleiteten Minderjährigen, die ohne Familie nach Österreich gekommen sind. Das stellt Plakolm so nicht klar.