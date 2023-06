Propaganda für Pensionisten: Wie "Die ganze Woche" desinformiert

Wer glaubt, dass Falschinformationen ein reines Online-Phänomen sind, irrt: Manchmal kommen sie auch mit der Post, und zwar in Gestalt des Magazins „Die ganze Woche“. Jeder fünfte über 70-Jährige liest das Blatt, das wöchentlich mehr als eine halbe Million Menschen erreicht. Zu den Kolumnistinnen zählt seit dem Vorjahr auch die konservative Publizistin Gudula Walterskirchen. Die Historikerin war in der Medienszene einst wohlgelitten, schrieb Bücher über Adelsfamilien, war Redakteurin und später Kommentatorin für „Die Presse“ und stieg zur Herausgeberin der „Niederösterreichischen Nachrichten“ auf.

Dann kam Corona. Walterskirchens „Presse“-Kolumne zeigt in der Rückschau, wie sie sich immer mehr ins Thema verbiss und ins Lager der Impfgegner und Maßnahmenskeptiker driftete. Sowohl die „NÖN“ als auch „Die Presse“ trennten sich im Vorjahr von Walterskirchen. Ihre Verschwörungsmythen darf sie nun zweiwöchentlich an die Leserschaft der „Ganzen Woche“ adressieren. Bezeichnender Titel der Kolumne: „Der ganz normale Wahnsinn“. Ein Faktencheck zu ausgewählten Falschbehauptungen.

Walterskirchen wähnt Österreich „auf dem Weg in die Regierungsdiktatur“. Der Grund: Das Krisensicherheitsgesetz. Das sieht vor, dass beim Vorliegen einer Krise Maßnahmen, wie beispielsweise eine Bevorratung durch das Bundesheer, in Kraft treten. Das Vorliegen einer Krise soll, wenn gesetzlich festgelegte Voraussetzungen erfüllt sind, mit einer Verordnung, festgestellt werden. Walterskirchen stößt sich an diesem Punkt und fühlt sich – historisch fragwürdig – an Engelbert Dollfuß erinnert, der 1934 das Parlament ausschaltete.

Walterskirchen zitiert zwar aus dem aktuellen Gesetzesentwurf, lässt aber ein wichtiges Detail aus: Die Bundesregierung kann eine Krise nämlich nur „im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrats“ feststellen, wie es im Originalentwurf heißt – diesen Teil hat Walterskirchen in ihrer Kolumne herausgekürzt. Das Innenministerium hält auf profil-Anfrage fest: „Die Informationen des Mediums können wir nicht bestätigen.“ Das Parlament habe ein Mitspracherecht. Außerdem würden die Verordnungen der nachprüfenden Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof unterliegen.

Die Behauptung, die Regierung könne im Alleingang eine Krise ausrufen, ist jedenfalls falsch, Österreich befindet sich nicht auf dem Weg in die Regierungsdiktatur. Und: Das Gesetz selbst ist noch gar nicht in Kraft – es muss erst im Parlament beschlossen werden.