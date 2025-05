Nein, Trinkwasser wird durch den Abrieb von Windrädern nicht verseucht

Kaum wo auf der Welt ist das Trinkwasser so hochwertig wie in Österreich. Mehr als 95 Prozent des heimischen Trinkwassers stammt aus Grund- und Quellwasser. Auch im Mühlviertel. Dort, unweit der Bezirkshauptstadt Freistadt, stimmen am Sonntag die Bewohnerinnen und Bewohner von Grünbach darüber ab, ob der Gemeinderat dem Verbund die notwendigen Widmungen für einen Windpark erteilen soll. Der Grünbacher Bürgermeister, Stefan Weißenböck (ÖVP, warnt in einer Postwurfsendung vor den Folgen der Windräder für die lokalen Trinkwasserquellen. In dem Schreiben ist wörtlich von einer angeblichen „Kontamination UNSERES Trinkwassers und der Lebensgrundlage Boden durch Abrieb von Windrädern“ die Rede. Ist das Trinkwasser im Mühlviertel wirklich in Gefahr?

Eigentlich war das Thema Windkraft in Grünbach längst vom Tisch. Denn bereits im Vorjahr hat sich der Grünbacher Gemeinderat nicht nur gegen die vier vom Verbund geplanten Windräder im Gemeindegebiet ausgesprochen, sondern allgemein gegen Windkraft. Mit 14 zu fünf Stimmen wurde festgelegt, dass in den kommenden zehn Jahren kein Windrad in der Gemeinde gebaut werden soll. Daraufhin sammelte die Bürgerinitiative „Ja zur Windkraft“ Unterschriften, um eine Volksbefragung zu erzwingen – genauso wie in der Nachbargemeinde Rainbach, wo der Verbund weitere drei Windräder plant. Dort stimmte die Bevölkerung im Juni 2024 mit 56 Prozent pro Windkraft. In Rainbach hat man sich darauf geeinigt, sich an das Ergebnis der Volksbefragung zu halten. Rechtlich bindend ist das Votum der Bevölkerung aber nicht.

Am Sonntag kommt es nun auch in Grünbach zum Showdown zwischen Befürwortern und Gegnern. Nicht immer läuft die Debatte faktenbasiert: Im Februar hat die ÖVP Grünbach mit einer achtseitigen Broschüre über die jetzt im eigenen Ort bevorstehende Volksbefragung informiert. Wobei „informiert“ nicht ganz stimmt. Denn neben einer Erklärung des Bürgermeisters, warum er und seine Ortspartei gegen Windkraft sind und einem Muster des Stimmzettels, finden sich darin auch mehrere Falschaussagen. Neben der Kontaminierung des Trinkwassers durch den Abrieb der Rotorblätter, wird auch umrissen, dass der von Windrädern erzeugte Infraschall gesundheitsschädlich für Menschen sei. Aussagen wie diese machen in der Region schon länger die Runde, auch an einem Informationsabend zum selben Windkraftprojekt im Vorjahr, profil berichtete.