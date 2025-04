Wie das Land Oberösterreich Windenergieprojekte erschwert

Im Mühlviertel weht ein rauer Wind. Wegen des geplanten Baus mehrerer Windkraftanlagen krachen Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeister, Umweltschützer, Projektwerber und die oberösterreichische Landesregierung aneinander. Von Linz aus sind es etwa 40 Kilometer bis Rainbach im Mühlkreis und Grünbach bei Freistadt – und nur zehn weitere bis zur tschechischen Grenze. Der Verbund möchte hier das Projekt „Schiffberg“, das bis zu sieben Windräder umfasst, realisieren. Die drei bereits fixierten Windräder sollen 10.000 Haushalte mit Strom versorgen. Das Projekt war lange umstritten, die Mehrheit der Bevölkerung in der Gemeinde Rainbach stimmte bei einer Volksbefragung schließlich mit 55 Prozent pro Windkraft. Die andere Kommune, Grünbach, ist dagegen. Zumindest der Bürgermeister. Weil sich in dem Ort aber Widerstand gegen die Blockadehaltung formierte, wird auch dort am 1. Juni eine Volksbefragung durchgeführt. Vier Windräder könnten hinzukommen. So weit, so gut. Der Verbund hat die wesentlichen Player in der Region von seinem Projekt überzeugt – sollte eine umfassende Umweltprüfung positiv ausfallen, steht dem Projekt nichts mehr im Weg. Angepeilte Inbetriebnahme: 2030.

Ein weitaus größeres Projekt ist mit 22 Windrädern zehn Kilometer nordöstlich geplant. Zwei Großgrundbesitzer, denen nicht nur zigtausende Hektar Wald in der Region, sondern auch das Schloss Traun und die Burg Rappottenstein gehören, haben sich hier zusammengeschlossen und die „Windenergie Sandl GmbH“ gegründet – und ein Mega-Projekt geplant: 250 Millionen Euro sollen hier investiert werden. Die lokale Bevölkerung und auch der Bürgermeister befürworten das größte Windkraftprojekt, das je in Oberösterreich geplant wurde. Zur Einordnung: Die Region lebt derzeit von der Land- und Forstwirtschaft, im Sommer tummeln sich Mountainbiker am Schwemmkanal. Im Winter trainiert am Tellerlift in Sandl der Skinachwuchs, denn der Freiwald zählt jeden Winter zu den Kältepolen Österreichs. Sonst ist in der Region aber nicht viel los.

Das Vorhaben würde laut Projektwerber Strom für bis zu 125.000 Haushalte liefern. Bei allem Zuspruch hat das Mega-Projekt aber ein Problem: Die oberösterreichische Landesregierung will es nicht. Und das soll per Verordnung festgehalten werden.

EU-Richtlinie kennt keine „Ausschlusszonen“

Das kommt so: Im Oktober 2023 wurde auf europäischer Ebene die RED-III-Richtlinie beschlossen. Was sehr technisch klingt, soll im Wesentlichen dafür sorgen, dass EU-weit mehr Strom aus Wasser-, Sonnen- und Windkraft erzeugt wird. Der Bruttoenergieverbrauch aus Erneuerbaren soll von 21,8 Prozent aus dem Jahr 2021 bis 2030 in etwa verdoppelt werden. Und dafür müssen die Mitgliedstaaten sogenannte „EE-Beschleunigungsgebiete“ ausweisen. Also Zonen, in denen dem übergeordneten Ziel der Energieerzeugung wenig entgegensteht. Die oberösterreichische Landesregierung hat diese Zonierung kurz vor Weihnachten 2024 angekündigt, allerdings mit einer Überraschung: Oberösterreich wird nicht nur „Beschleunigungszonen“ ausweisen, sondern auch „neutrale Zonen“ und „Ausschlusszonen“. Diese verlangt die EU-Richtlinie zwar nicht, aber im Zuge der Ausarbeitung „wurde von Seiten des Landes Oberösterreich erkannt, dass es neben den Eignungszonen (Beschleunigungsgebiete) für erneuerbare Energien auch Räume gibt, die aufgrund ihrer herausragenden naturschutzfachlichen und landschaftlichen Qualitäten für die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien nicht geeignet sind“, steht im Verordnungsentwurf.