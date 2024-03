Wo Doskozil seinen Mindestlohn umsetzen konnte – und wo nicht

Am Institut für höhere Studien (IHS) wurden die Auswirkungen eines Mindestlohns in Österreich untersucht. Referenzen konnten bisher aus Deutschland gezogen werden, denn hierzulande werden 98 Prozent der Löhne und Gehälter bereits über Kollektivverträge ausverhandelt. Laut den Studienautoren würden immerhin 16 Prozent der Beschäftigten von einem österreichweiten Mindestlohn profitieren. „Wenn Niedrigverdiener etwas mehr bekommen, geht es unmittelbar in den Konsum”, meint Ko-Autor Martin Ertl vom IHS. Soll heißen: Der Mehrverdienst belebt vorübergehend die heimische Wirtschaft.

Ein Mindestlohn würde vor allem Schichten mit niedrigem Haushaltseinkommen betreffen, die oft in Dienstleistungsbranchen wie Tourismus oder der Pflege tätig sind. Langfristig werde Österreich noch mehr Pflegekräfte benötigen, die heute schon fehlen, so Ertl, „das wird in den nächsten Jahren nicht besser und das ist ein positiver Anreiz, um Menschen in den Sektor zu bekommen.” Probleme sieht der IHS-Ökonom hingegen im Dienstleistungssektor wie der Gastronomie: höhere Arbeitskosten können sich in den Preisen widerspiegeln. Zudem stehen Tourismusbetriebe im internationalen Wettbewerb. Die Folge: Kann ein Betrieb die Kosten nicht weitergeben, ist mit Beschäftigungsrückgang zu rechnen.